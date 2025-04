I bonus di benvenuto scommesse sono tra le promozioni più comuni offerte dai bookmaker ADM, ma non tutti gli utenti sanno esattamente cosa comporta accettarli. Prima di cliccare su “attiva bonus”, è fondamentale capire se sei veramente in grado di rispettare i requisiti necessari per sbloccarlo e trasformarlo in vincite prelevabili.

La maggior parte degli utenti si concentra solo sull’importo del bonus – 500€, 1000€, 3000€ – ma spesso non considera le condizioni che si nascondono dietro queste offerte. Le principali includono:

Obbligo di scommettere più volte il bonus ricevuto

Vincoli sulle quote minime

Giocate valide solo su determinati mercati

Scadenze giornaliere da rispettare

Questa guida ti aiuterà a capire come funzionano i requisiti di puntata, come leggere correttamente i termini delle offerte e quali bookmaker, come Snai, GoldBet, Sisal, NetBet e altri, propongono le condizioni più semplici e trasparenti.

Cos’è un requisito di puntata?

Quando accetti un bonus di benvenuto scommesse, non stai ricevendo denaro “libero”, ma credito promozionale vincolato a condizioni precise. La più importante di queste condizioni è il requisito di puntata, anche chiamato rollover.

In pratica, il requisito di puntata indica quante volte dovrai scommettere il bonus ricevuto (o il deposito effettuato) prima di poter sbloccare le vincite e prelevarle. Ad esempio, se accetti un bonus di 100€ con requisito 5x, dovrai piazzare scommesse per un totale di 500€ (100 x 5), rispettando anche altri criteri come quota minima e mercati ammessi.

Molti utenti ignorano questo aspetto e, dopo le prime giocate, scoprono di non poter prelevare le vincite ottenute. Non perché il bookmaker “trattenga” i soldi, ma perché le condizioni non sono ancora state completate. Capire bene cosa comporta il requisito di puntata è il primo passo per valutare se un bonus è davvero conveniente o troppo difficile da sbloccare.

Bookmaker Rollover Quota minima Nota GoldBet x3 (solo bonus) 2.00 Facile da sbloccare, trasparente Snai Variabile (x1 a x5) 1.50 Condizioni chiare, bonus frazionato NetBet x3 o x4 1.50 Ottimo per giocatori regolari Sisal 5x su bonus a tranche 2.00 Adatto a giocatori esperti Lottomatica x5 su bonus + promo multipli 2.00 Buon bonus se sfruttato su multiple Leovegas x4 sul bonus sport 1.50 Ottimizzato per mobile Planetwin365 Personalizzato (cashback) 1.80 in su Monitorare in base alla promo Eurobet x3 su bonus scommesse 2.00 Ottimo per scommesse live

Esempio pratico di rollover nei bonus benvenuto

Facciamo un esempio semplice per capire come funzionano i requisiti di puntata nella pratica. Immagina di attivare una promozione con queste caratteristiche:

Bonus benvenuto : 100€

: 100€ Rollover : 5x

: 5x Quota minima richiesta : 1.50

: 1.50 Validità: 15 giorni

Questo significa che, per poter prelevare le eventuali vincite ottenute con quel bonus, dovrai scommettere 500€ complessivi (100€ x 5) su eventi sportivi con quota pari o superiore a 1.50, entro 15 giorni. Se scommetti solo 300€, oppure giochi su quote più basse del minimo richiesto, il bonus rimane bloccato, e anche le vincite ottenute non saranno prelevabili.

Alcune variazioni comuni tra i bookmaker

Snai e GoldBet : il requisito si applica spesso solo al bonus ricevuto

e : il requisito si applica spesso Leovegas o NetBet : in alcuni casi il rollover riguarda deposito + bonus

o : in alcuni casi il rollover riguarda Sisal e Lottomatica : propongono bonus a scaglioni, ognuno con il proprio requisito

e : propongono bonus a scaglioni, ognuno con il proprio requisito Planetwin365: può includere cashback o promo multiple con rollover specifici

Conoscere queste differenze ti permette di valutare meglio quale offerta è davvero accessibile per il tuo stile di gioco e livello di esperienza.

Quali scommesse sono valide per soddisfare i requisiti?

Accettare un bonus di benvenuto non significa poter giocare liberamente su qualsiasi evento: ogni bookmaker stabilisce regole precise su quali scommesse contano realmente ai fini del requisito di puntata. Per evitare di “bruciare” il bonus su giocate inutili, è fondamentale sapere cosa viene considerato valido nel calcolo del rollover.

1. Quote minime richieste

Quasi sempre, solo le scommesse su eventi con quota minima pari o superiore a 1.50 vengono considerate valide. In alcuni casi, la soglia può salire a 1.80 o addirittura 2.00 (es. Lottomatica, Sisal, Planetwin365). Giocare su quote più basse significa che la puntata non verrà conteggiata nel completamento del requisito, anche se vinci.

2. Mercati ammessi

I bookmaker ADM accettano solo alcune tipologie di scommesse per il rollover:

Singole o multiple pre-match su eventi sportivi reali

su eventi sportivi reali In alcuni casi anche live betting, se specificato

Mercati principali (esito finale 1X2, over/under, goal/no goal)

Esclusi quasi sempre:

Scommesse virtuali

Casinò, poker, bingo, slot

Sistemi

Scommesse con cashout attivo

Giocate annullate o rimborsate

3. Scommesse parzialmente valide

Alcuni bookmaker accettano scommesse composte da eventi validi e non validi, ma calcolano solo la parte che rispetta i criteri. Per esempio, in una multipla con una quota sotto 1.50, quella selezione potrebbe essere esclusa dal conteggio. Prima di iniziare a scommettere con un bonus attivo, controlla sempre i termini dell’offerta per sapere esattamente quali scommesse ti fanno avanzare nel completamento del requisito.

Quanto tempo ho per completare i requisiti?

Ogni bonus benvenuto scommesse ha una scadenza precisa entro la quale devi completare i requisiti di puntata. Se superi questo limite, il bonus viene annullato automaticamente, insieme a eventuali vincite non ancora trasformate in saldo reale.

Tempistiche più comuni tra i bookmaker ADM:

Snai e NetBet : in genere 7 o 14 giorni per completare il rollover

: in genere 7 o 14 giorni per completare il rollover GoldBet e Leovegas : fino a 30 giorni

: fino a 30 giorni Sisal e Lottomatica: propongono bonus a scaglioni, ognuno con validità settimanale (es. 25€ ogni 7 giorni da riscattare progressivamente)

Cosa succede se non completi i requisiti in tempo?

Il saldo bonus viene azzerato

Anche le vincite generate con il bonus, se non ancora convertite, vengono annullate

con il bonus, se non ancora convertite, Il bonus non è più riattivabile

Come evitare di perdere il bonus?

Verifica la data di scadenza del bonus subito dopo l’attivazione

subito dopo l’attivazione Tieni traccia del progresso del rollover nell’area personale del sito

nell’area personale del sito Organizza le tue giocate in modo da distribuire il volume richiesto su più giorni

Il consiglio è di non rimandare: scommettere tutto negli ultimi giorni aumenta il rischio di errore o di puntate forzate, con perdita del bonus.

📌 Bonus attivo: traccia il tuo progresso 📝 Segna le scadenze per ogni bonus che hai attivato

per ogni bonus che hai attivato 🎯 Monitora il progresso del rollover nell’area promozioni del sito

nell’area promozioni del sito 💡 Pianifica le tue scommesse per raggiungere i requisiti senza fretta

senza fretta ⏳ Se sei vicino alla scadenza, fai un ultimo check per non perdere il bonus

Bonus prelevabile o solo per giocare? La differenza chiave

Uno degli equivoci più comuni tra chi attiva un bonus benvenuto è pensare che l’importo ricevuto sia immediatamente incassabile. In realtà, nella maggior parte dei casi, il bonus è utilizzabile solo per scommettere, ma non può essere prelevato direttamente.

Come funziona:

Il bonus viene accreditato come saldo promozionale

Può essere usato per piazzare scommesse che rispettano i requisiti

Le vincite generate con il bonus entrano in un “saldo vincolato”

con il bonus entrano in un “saldo vincolato” Solo quando completi il rollover, quel saldo diventa saldo reale, prelevabile

Dove controllare questa distinzione?

Tutti i bookmaker ADM – da Snai a GoldBet, da NetBet a Sisal – mostrano nella tua area personale due voci separate:

Saldo bonus (non prelevabile)

(non prelevabile) Saldo reale (prelevabile)

Finché non porti a termine i requisiti di puntata, anche le vincite rimangono all’interno del saldo bonus e non possono essere trasferite o ritirate. Se stai scegliendo un bonus, chiediti sempre: “Quanto è realistico per me sbloccarlo?” Il valore del bonus non è solo l’importo promesso, ma la facilità con cui può diventare saldo reale.

I requisiti di puntata più semplici tra i bookmaker ADM

Non tutti i bonus sono uguali. A parità di importo, ciò che li rende più o meno convenienti è proprio la facilità con cui si possono sbloccare. Alcuni bookmaker ADM applicano requisiti di puntata più accessibili, con rollover bassi e quote minime moderate.

Ecco una panoramica dei bonus benvenuto più semplici da convertire in saldo reale:

GoldBet

Rollover : x3 solo sul bonus

: x3 solo sul bonus Quota minima : 2.00

: 2.00 Nota: Tra i bonus più facili da sbloccare; trasparente e ben strutturato.

Snai

Rollover : variabile (da x1 a x5)

: variabile (da x1 a x5) Quota minima : 1.50

: 1.50 Nota: Condizioni chiare, bonus frazionato facilmente gestibile anche da principianti.

NetBet

Rollover : x3 o x4

: x3 o x4 Quota minima : 1.50

: 1.50 Nota: Buona gestione da mobile, bonus adatto a chi gioca con regolarità.

Sisal

Rollover : su bonus a tranche, 5x circa

: su bonus a tranche, 5x circa Quota minima : 2.00

: 2.00 Nota: Adatto a utenti più esperti, promozioni ricorrenti su grandi eventi.

Lottomatica

Rollover : x5 su bonus scommesse + promozioni multiple

: x5 su bonus scommesse + promozioni multiple Quota minima : 2.00

: 2.00 Nota: Più competitivo se si sfruttano le promo multiple abbinate.

Leovegas

Rollover : x4 sul bonus sport

: x4 sul bonus sport Quota minima : 1.50

: 1.50 Nota: Esperienza da mobile eccellente, condizioni nella media.

Planetwin365

Rollover : personalizzato in base all’offerta (cashback, multiple, ecc.)

: personalizzato in base all’offerta (cashback, multiple, ecc.) Quota minima : da 1.80 in su

: da 1.80 in su Nota: Da monitorare in base al tipo di promozione attiva.

Eurobet

Rollover : x3 su bonus scommesse

: x3 su bonus scommesse Quota minima : 2.00

: 2.00 Nota: Ottimo per le scommesse live, con un rollover che risulta più semplice da sbloccare.

Se sei alle prime armi, punta su GoldBet o Snai, che offrono condizioni tra le più favorevoli per sbloccare il bonus benvenuto senza complicazioni.

Scegli solo i bonus che puoi davvero sbloccare

Attivare un bonus di benvenuto scommesse è un ottimo modo per iniziare, ma solo se conosci davvero cosa comportano i requisiti di puntata. L’importo promesso è solo una parte del valore reale del bonus: quello che conta davvero è quanto è facile sbloccarlo e trasformarlo in vincite prelevabili. Con questa guida hai scoperto:

come funzionano i requisiti di puntata,

quali scommesse sono valide,

quanto tempo hai per completarli,

e quali bookmaker ADM – come Snai, GoldBet, NetBet, Sisal, Lottomatica e Leovegas – offrono condizioni più trasparenti e realistiche.

Non scegliere un bonus solo perché “è il più alto”. Scegli quello che puoi davvero sbloccare, in base al tuo stile di gioco e alla tua frequenza di puntata.

⚠️ Attenzione ai dettagli 📅 Controlla sempre la data di scadenza del bonus

del bonus 🎯 Verifica se sono previste quote minime per la validità delle scommesse

per la validità delle scommesse 🔄 Tieni traccia del progresso del rollover nell’area personale del sito

nell’area personale del sito 💳 Assicurati che il metodo di deposito sia ammesso per il bonus

💬 In caso di dubbi, contatta l’assistenza per chiarimenti sui termini

