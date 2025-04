Hai attivato un bonus di benvenuto scommesse, hai piazzato alcune giocate, ma quando provi a prelevare le vincite… scopri che il saldo non è ancora disponibile?

La risposta è quasi sempre legata a un concetto fondamentale del betting online: il rollover.

Spesso ignorato o poco chiaro, il rollover è un requisito di puntata che tutti i bookmaker ADM – da Snai a GoldBet, da NetBet a Sisal – applicano ai loro bonus promozionali. Finché non viene completato, non potrai convertire il credito bonus in saldo reale, né incassare eventuali vincite.

In questa guida ti spieghiamo in modo semplice e dettagliato cos’è il rollover, come si calcola, quali sono le condizioni più comuni e quali bookmaker offrono le migliori condizioni per sbloccare il bonus senza complicazioni.

Cos’è il rollover: definizione semplice

📌 Cos’è il rollover? Il rollover, o requisito di puntata, è il numero di volte che devi rigiocare il bonus ricevuto (o il deposito + bonus) prima che le vincite diventino prelevabili. Un bonus di 100€ con un rollover di 5x richiede che tu scommetta 500€ per completare il rollover e poter prelevare le vincite.

Il rollover è il principale vincolo che regola l’utilizzo dei bonus scommesse. In termini semplici, si tratta di un requisito di puntata che impone di rigiocare l’importo del bonus (e in certi casi anche quello del deposito) un numero specifico di volte prima di poter prelevare le vincite.

Ad esempio, se ricevi un bonus di 100€ con rollover 5x, dovrai scommettere 500€ (100 x 5) su eventi che rispettino le condizioni stabilite (quote minime, mercati ammessi, scadenze). Solo dopo aver completato questo requisito, le eventuali vincite generate saranno trasformate in saldo reale e potranno essere prelevate.

Il rollover serve ai bookmaker per:

prevenire abusi (come registrazioni multiple per ottenere bonus facili),

(come registrazioni multiple per ottenere bonus facili), incentivare un utilizzo corretto del credito promozionale,

assicurarsi che il bonus venga effettivamente giocato.

Ogni operatore stabilisce il proprio rollover: Snai e GoldBet applicano condizioni più semplici, Leovegas e Sisal prevedono meccanismi più strutturati, a volte anche suddivisi in tranche.

📊 Esempio di rollover Bonus di 50€ con rollover 5x: Dovrai scommettere 250€ (50€ x 5) su quote pari o superiori a 1.50.

Dovrai scommettere 250€ (50€ x 5) su quote pari o superiori a 1.50. Bonus di 100€ con rollover 3x: Dovrai scommettere 300€ (100€ x 3) su quote pari o superiori a 2.00.

Dovrai scommettere 300€ (100€ x 3) su quote pari o superiori a 2.00. Bonus di 200€ con rollover 10x: Dovrai scommettere 2.000€ (200€ x 10) su quote pari o superiori a 1.80.

Come si calcola il rollover?

Il rollover si calcola moltiplicando l’importo del bonus (oppure del bonus + deposito) per un moltiplicatore stabilito nei termini dell’offerta. Il risultato è l’importo totale che dovrai scommettere per sbloccare il bonus e poter prelevare le vincite.

Formula base

Rollover = Importo bonus x Moltiplicatore.

Esempio:

Bonus ricevuto: 100€

Rollover richiesto: 5x Totale da scommettere = 100€ x 5 = 500€

Formula alternativa (deposito + bonus)

Alcuni bookmaker applicano il rollover anche sull’importo del deposito, non solo sul bonus. Esempio:

Deposito: 100€

Bonus: 100€

Rollover 5x su bonus + deposito 200€ x 5 = 1.000€ da scommettere

Questa variante è spesso utilizzata da operatori come Leovegas o NetBet, mentre GoldBet e Snai tendono a calcolare il rollover solo sul bonus.

Attenzione alle condizioni extra

Alcuni bookmaker richiedono di completare il rollover entro un certo numero di giorni (es. 7, 14 o 30).

(es. 7, 14 o 30). Le scommesse valide devono rispettare la quota minima prevista (es. 1.50, 2.00…).

devono rispettare la (es. 1.50, 2.00…). Solo le giocate su sport e mercati specifici possono contribuire al rollover.

Leggere attentamente il regolamento della promozione è fondamentale per evitare di perdere tempo su giocate non valide.

Cosa succede se non completi il rollover?

Se attivi un bonus di benvenuto scommesse ma non completi il rollover entro i tempi previsti, il bonus e le vincite generate con esso vengono revocati automaticamente. Questo vale per tutti i bookmaker ADM, inclusi Snai, GoldBet, Lottomatica, Planetwin365, Sisal, NetBet ed Eurobet.

Ogni bonus ha una scadenza

La maggior parte delle offerte prevede una finestra temporale precisa per completare il rollover:

da 7 a 30 giorni dalla registrazione o dall’accredito del bonus

dalla registrazione o dall’accredito del bonus oltre tale termine, il saldo bonus viene annullato, insieme alle eventuali vincite ancora non sbloccate

Anche le vincite possono andare perse

Le vincite ottenute grazie al bonus sono considerate parte del saldo promozionale finché non viene rispettato il rollover. Se non completi il requisito:

non potrai prelevare il denaro

e l’operatore cancellerà automaticamente le somme collegate al bonus non sbloccato

Esempio pratico

Hai ricevuto un bonus da 100€, hai vinto 60€, ma hai completato solo metà del rollover? Alla scadenza, perderai sia il bonus residuo che i 60€ vinti.

Quote minime e mercati validi: occhio ai dettagli

Uno degli errori più comuni legati al rollover è piazzare scommesse che non rispettano le condizioni minime richieste dal bookmaker, rendendo quelle giocate inutili ai fini dello sblocco del bonus. Per questo è fondamentale conoscere in anticipo quali quote e mercati sono validi per il completamento del requisito.

Quote minime richieste

Ogni promozione stabilisce una quota minima al di sotto della quale le giocate non vengono conteggiate nel calcolo del rollover. Di norma:

La quota minima varia tra 1.50 e 2.00

Quote inferiori sono accettate per la giocata, ma non utili ai fini del bonus

Ad esempio, Snai e GoldBet richiedono quota minima 1.50, mentre altri operatori come Planetwin365 o Leovegas possono richiedere soglie più alte, anche fino a 2.00.

Tipologie di mercati ammessi

Non tutti i tipi di scommessa contribuiscono al rollover. In molti casi, i bookmaker escludono automaticamente alcune giocate. Tra le esclusioni più frequenti:

Scommesse virtuali

Giochi da casinò o slot

Sistemi e multiple con eventi a quota troppo bassa

Cashout o scommesse annullate

Le scommesse valide sono solitamente:

Singole o multiple su sport reali

Mercati principali (1X2, over/under, goal/no goal)

Eventi pre-match e, in alcuni casi, live

Dove controllare le condizioni

Tutti i bookmaker ADM (come NetBet, Sisal, Eurobet, Lottomatica) riportano i dettagli completi nella sezione “Termini e condizioni” dell’offerta. È consigliato verificare sempre:

Quali mercati sono ammessi

Quali giocate non contribuiscono

Se ci sono limiti di quota, evento o tipologia di scommessa

Conoscere questi dettagli in anticipo ti evita di perdere tempo e di giocare in modo inefficace rispetto al tuo obiettivo: sbloccare il bonus.

Come rispettare il rollover senza errori

Completare il rollover non è difficile, ma basta poco per commettere un errore che rende inutili le giocate. Per evitare di perdere il bonus o le vincite collegate, ecco alcune buone pratiche da seguire fin da subito.

Scommetti su quote intermedie

Le quote troppo basse non sono valide, quelle troppo alte aumentano il rischio di perdere. Il consiglio è puntare su eventi con quota tra 1.60 e 2.20. Questo range ti consente di rispettare le condizioni senza esporre il bonus a eccessiva volatilità.

Usa solo mercati ammessi

Evita scommesse su virtuali, casinò, sistemi o mercati minori se non sono esplicitamente indicati tra quelli validi. Concentrati su scommesse singole o multiple tradizionali, preferibilmente su sport reali e campionati noti.

Evita il cashout

Molti bookmaker (tra cui GoldBet, NetBet, Leovegas, Lottomatica) escludono le scommesse chiuse con cashout dal conteggio del rollover. Anche se può sembrare una protezione, rischia di annullare completamente la tua giocata ai fini del bonus.

Non aspettare l’ultimo giorno

Pianifica il completamento del rollover nel tempo disponibile. Lasciare tutto agli ultimi giorni può portarti a scommettere frettolosamente o su eventi non ideali, aumentando il rischio di errore.

Monitora l’avanzamento

Quasi tutti i bookmaker ADM offrono una dashboard nell’area personale dove puoi controllare in tempo reale:

quanto rollover hai già completato

quanto manca

la data di scadenza della promozione

Rispettare il rollover è una questione di metodo, non di fortuna. Gioca con attenzione, organizza le tue puntate e il bonus potrà davvero trasformarsi in una vincita reale.

I rollover più vantaggiosi tra i bookmaker ADM

Non tutti i bookmaker applicano le stesse condizioni ai loro bonus di benvenuto. Alcuni prevedono rollover più alti o rigidi, altri offrono promozioni più accessibili, con quote minime contenute e requisiti di puntata ridotti. Ecco una panoramica dei rollover più vantaggiosi tra i principali operatori attivi su Sport.it.

GoldBet

Rollover : x3 solo sul bonus

: x3 solo sul bonus Quota minima : 2.00

: 2.00 Note: tra i bonus più semplici da sbloccare; ottima anche la trasparenza dei T&C

Snai

Rollover : x1 o x5 a seconda del tipo di bonus

: x1 o x5 a seconda del tipo di bonus Quota minima : 1.50

: 1.50 Note: uno dei bookmaker più chiari nella gestione del saldo bonus

NetBet

Rollover : x3 o x4, variabile per tipologia di offerta

: x3 o x4, variabile per tipologia di offerta Quota minima : 1.50

: 1.50 Note: buon compromesso tra facilità e valore della promozione

Sisal

Rollover : su bonus a scaglioni (es. 5x ogni tranche)

: su bonus a scaglioni (es. 5x ogni tranche) Quota minima : 2.00

: 2.00 Note: offerta strutturata ma gestibile; utile per utenti regolari

Lottomatica

Rollover : x5 su bonus scommesse + promozioni multiple

: x5 su bonus scommesse + promozioni multiple Quota minima : 2.00

: 2.00 Note: più competitivo se si sfruttano le promo multiple abbinate

Leovegas

Rollover : x4 sul bonus scommesse

: x4 sul bonus scommesse Quota minima : 1.50

: 1.50 Note: ottimizzato per l’esperienza da mobile

Planetwin365

Rollover : personalizzato in base all’offerta (cashback, multiple, ecc.)

: personalizzato in base all’offerta (cashback, multiple, ecc.) Quota minima : da 1.80 in su

: da 1.80 in su Note: da monitorare in base al tipo di promozione attiva

Eurobet

Rollover : x3 su bonus scommesse

: x3 su bonus scommesse Quota minima : 2.00

: 2.00 Note: Ottimo per le scommesse live, con un rollover che risulta più semplice da sbloccare.

Il consiglio della redazione: se sei alle prime armi, punta su bookmaker con rollover bassi e condizioni trasparenti come GoldBet o Snai. Se hai già esperienza, puoi valutare anche offerte strutturate come quelle di Sisal o Lottomatica.

Capire il rollover per sbloccare davvero il tuo bonus

Il rollover è la chiave che separa il semplice credito promozionale dalle vincite reali e prelevabili. Conoscere le sue logiche, sapere come si calcola, quali quote rispettare e quali scommesse effettuare è fondamentale per sfruttare al massimo il bonus di benvenuto.

Ogni bookmaker ha le sue regole: da chi applica un rollover più leggero, come GoldBet o Snai, a chi propone meccanismi più articolati, come Sisal o Lottomatica. Ciò che conta davvero è scegliere un’offerta in linea con il proprio stile di gioco, leggere con attenzione i termini e condizioni e puntare in modo strategico.

Con una buona pianificazione, anche un bonus soggetto a rollover può trasformarsi in una vera opportunità di guadagno, e non in una semplice promozione apparente.

Vuoi attivare un bonus che sia davvero sbloccabile? Scopri su Sport.it i migliori bonus scommesse con rollover trasparente, confronta le offerte dei bookmaker ADM e inizia a giocare con più consapevolezza e meno rischi.

📌 Consigli pratici per affrontare il rollover 📅 Pianifica il tuo rollover: scommetti gradualmente per evitare di fare tutto all’ultimo minuto.

🎯 Attenzione alle quote minime : cerca di scommettere su eventi con quote di almeno 1.50 (o quelle indicate dal bookmaker).

: cerca di scommettere su eventi con quote di almeno 1.50 (o quelle indicate dal bookmaker). ⚖️ Usa scommesse singole o multiple , ma assicurati che siano valide per il calcolo del rollover.

, ma assicurati che siano valide per il calcolo del rollover. ⏳ Rispetta la scadenza del bonus: ogni bonus ha una durata, non dimenticare di completarlo in tempo.