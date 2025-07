Il TG di Sport.it del 15 luglio 2025

Calcio e tennis. Ecco le notizie più rilevanti della giornata di oggi:

Il Milan vive un’estate tra trattative complicate e aspettative crescenti tra i tifosi.

In casa Juventus, il mercato continua. Alberto costa resta in bianconero e anche Conceicao sembra destinato a rimanere, mentre per Nico Gonzalez c’é l’Arabia Saudita.

Passiamo la Fiorentina, con Moise Kean che annuncia definitivamente la permanenza a Firenze.

A Milano, sponda Inter, il mercato è in ritardo, con una difficoltà nelle cessioni e negli acquisti, come quello di Leoni dal Parma.

Chiudiamo con il tennis e con Sinner che scrive la storia diventando il primo italiano di sempre a vincere Wimbledon. Fa discutere l’assenza di rappresentanti dello stato italiano.