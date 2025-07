Fiorentina, da Kean un messaggio importante per Pioli… e Gattuso

Dopo la partenza di Retegui per l’Arabia, in Italia è cresciuto il timore che altri attaccanti importanti per la Nazionale seguissero lo stesso percorso. Da tempo rimbalzano voci sulle tante offerte in arrivo per i talenti della Serie A. La Fiorentina, in particolare, era al centro di queste voci, con i tifosi preoccupati di perdere il loro idolo.

In questo contesto, le parole di Moise Kean al raduno dei Viola sono suonate come un segnale rassicurante. L’attaccante azzurro ha infatti confermato la sua volontà di restare a Firenze e lo ha fatto con parole inequivocabili. I tifosi attendevano con ansia segnali rassicuranti e il primo è decisamente arrivato. (continua dopo la foto)

Nessuna fuga verso i petrodollari dunque, anzi. L’attaccante azzurro si è detto pronto a cominciare con sempre maggiore entusiasmo la nuova stagione in viola. Un messaggio di cuore, che smorza le voci di mercato e restituisce fiducia a un ambiente che vuole affrontare il futuro con slancio.

In occasione del Viola Carpet, l’evento di presentazione al Viola Park, Kean ha parlato con convinzione: “Sono molto motivato ad andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato, ora è bene tornare con nuove motivazioni per aiutare la squadra”.

Parole che suonano come una promessa, accolte con calore dai tifosi presenti. La permanenza dell’attaccante ex Juventus sarà fondamentale per lo sviluppo del progetto di Stefano Pioli, tornato sulla panchina viola dopo le esperienze tra il 2017 e il 2019.

Non è solo l’allenatore Viola a poter essere soddisfatto della posizione espressa con tanta convinzione da Moise Kean. Anche Gennaro Gattuso, nuovo Ct della Nazionale, sperava in una soluzione di questo genere. Se un altro attaccante della Nazionale, dopo Retegui, fosse andato in Arabia, per il popolare “Ringhio” le cose sarebbero diventate più difficili di quanto già sono.

Intanto Pioli, già protagonista da calciatore in maglia viola tra il 1989 e il 1995, ha subito mostrato entusiasmo: “Firenze e la Fiorentina significano molto per me. Io alleno per emozionare e per emozionarmi, e so che qui posso farlo”. Un discorso coinvolgente e sentito, che ha scaldato i cuori del pubblico e dato il via alla nuova stagione. (continua dopo la foto)

Tra i volti nuovi c’è naturalmente Edin Dzeko, che ha esordito così: “Sono felice di tornare in Italia, e farlo in un grande club come la Fiorentina, in una città meravigliosa come Firenze”. Un innesto di grande esperienza che va ad arricchire un gruppo già competitivo.

Dagli Stati Uniti è arrivato anche il messaggio del presidente Rocco Commisso: “Questo è il mio settimo anno, spero sia il migliore. Lavoro ogni giorno per la Fiorentina”. E ora Firenze sogna. Per davvero. E aspetta qualche rinforzo mirato per arricchire la rosa.

Leggi anche: