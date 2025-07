Inter, tutto sulla difesa: ecco chi può arrivare, ma la piazza comincia a spazientirsi

Il tempo non manca, è vero, ma il raduno è ormai imminente e l’Inter appare ancora in ritardo sul mercato. Una sensazione che sta creando più di un malumore tra i tifosi, sempre più convinti che la società fatichi a vendere gli esuberi e sia troppo lenta nel chiudere gli acquisti.

Acerbi, come funziona la clausola: “L’Inter non ci pensa nemmeno. Se qualcuno vuole…”https://t.co/qPaR9mXlwR — Fcinter1908 (@fcin1908it) July 15, 2025

Lo dimostra il fatto che anche quest’estate si rischia di perdere un talento come Giovanni Leoni, dopo aver già visto sfumare in passato profili come Bremer e Buongiorno, che sembravano (e nel caso di Bremer erano) a un passo dal trasferirsi in nerazzurro ma poi, a furia di tergiversare, sono andati altrove. (continua dopo la foto)

Il caso del brasiliano è particolarmente doloroso per i sostenitori nerazzurri: l’accordo con il giocatore era totale, anche con il Torino. Ma l’Inter doveva liberare un posto in difesa, ma il tempo passava senza che si riuscisse a vendere nessuno. E a quel punto la Juventus si fiondò su Bremer e lo soffiò all’Inter da sotto il naso.

Ora i tifosi non vorrebbero che si ripetesse il solito copione, anche perché quest’anno pur dovendo fare attenzione la situazione economica del club è del tutto diversa. Leoni è da mesi il nome preferito per il futuro della difesa nerazzurra: classe 2006 del Parma lo vorrebbe a tutti i costi. Ma c’è un doppio ostacolo.

Il primo è economico: l’Inter ha messo sul piatto 30 milioni, ma il Parma ne chiede almeno 40, cifra al momento fuori portata per la società nerazzurra se non si fanno cessioni: e quello delle cessioni è un punto molto dolente. Il secondo è l’inserimento del Liverpool, che sta monitorando il giocatore e avrebbe le risorse per accontentare le richieste emiliane.

Per questo, pensano in molti, la trattativa andava chiusa subito e il più in fretta possibile. Ma questa delle trattative infinite sembra essere diventata una “specialità” della casa: persino Palacios, comprato l’anno scorso a 6,5 milioni e poi scomparso nelle nebbie padane e brianzole senza mai giocare, arrivò dopo una trattativa infinita. (continua dopo la foto)

Viste le difficoltà con Leoni, comunque, i nerazzurri sono tornati a guardare in casa Genoa, dove Koni De Winter è stato oggetto di nuovi colloqui anche durante la trattativa per definire il prestito di Valentin Carboni. Il belga classe 2002 è gradito a tutti e ha già tre stagioni di Serie A alle spalle.

In questo caso la valutazione si aggira sui 20-25 milioni. E non c’è da perdere troppo tempo: Tottenham e West Ham lo seguono da vicino. De Winter, dal canto suo, preferisce restare in Italia e vede con favore il trasferimento a Milano.

Nel frattempo, l’Inter ha aperto un altro fronte nei Paesi Bassi, dove si è informata su David Hancko, centrale slovacco del Feyenoord. Ventisette anni, mancino, già affrontato in Champions, è un giocatore di affidabilità e carisma. Il problema è sempre lo stesso: il costo.

Inter, per Chivu il tempo stringe

Servono 30 milioni, cifra che però rientra nel budget previsto dal club per rinforzare la retroguardia. Meno futuribile rispetto a Leoni, Hancko può giocare sia da centrale puro che da centrale di sinistra, come faceva Acerbi.

Proprio Acerbi, in questo momento, non è sul mercato: l’Inter non intende pagare la clausola da 500 mila euro per liberarlo prima del 2026, a meno che qualcuno faccia un’offerta resterà a Milano. Per il resto, l’idea della dirigenza è monetizzare con cessioni di seconda fascia, ma tutto va a rilento e il tempo stringe. Perché la difesa di Chivu ha bisogno di giocatori, e presto.

