Con il campionato di Serie A 2025/26 ai nastri di partenza il 24 agosto, le venti squadre della massima serie sono al lavoro per costruire al meglio la nuova stagione. I raduni estivi, tra ritiri in altura, test atletici nei centri sportivi e tournée internazionali, rappresentano un momento fondamentale per valutare la rosa, inserire i nuovi acquisti e costruire la condizione fisica in vista del debutto ufficiale.

Inter

L’Inter, reduce dal Mondiale per Club negli Stati Uniti, incomincia la stagione ad Appiano Gentile nella mattinata di sabato 26 luglio. Le amichevoli sono ancora da confermare ma dovrebbero includere sfide di grande prestigio.



La stagione 2024/25 si è chiusa con un secondo posto dietro il Napoli. L’obiettivo è tornare a competere su tre fronti, forte di una rosa che combina esperienza e qualità internazionale, con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Il problema semmai è la coesione del gruppo che recentemente ha visto scoppiare la grana Calhanoglu e il confronto a distanza tra Lautaro Martinez e Thuram.

Soprattutto il turco ormai è fuori dal progetto e in netta opposizione a Marotta e al capitano nerazzurro. Poi c'è anche l'incognita allenatore, con Chivu che dovrà dimostrare di essere all'altezza dell'Inter, dopo una buona stagione con il Parma.

Milan

Il Milan ha scelto di ripartire da casa. L’8 luglio è iniziato il raduno a Milanello sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Dopo una stagione deludente, in cui è mancata la continuità, il club rossonero vuole costruire basi solide già durante il ritiro. Gli acquisti stentano ad arrivare, anche a causa di trattative spesso naufragate (si veda il caso Brown che ha provocato un’umiliazione a livello internazionale per la dirigenza milanista).

Il Milan ha definito il calendario della sua tournée estiva, che lo vedrà impegnato in diverse parti del mondo. Il 23 luglio i rossoneri affronteranno l’Arsenal a Singapore, con calcio d’inizio fissato per le 13:30 (ora italiana). Tre giorni dopo, il 26 luglio, sarà la volta del Liverpool, che sfideranno a Hong Kong in serata, alle 20:30. Il 31 luglio è invece in programma un’amichevole contro il Perth Glory, anche se sede e orario della partita devono ancora essere ufficializzati.

Terminata la parte asiatica della preparazione, il Milan si sposterà nel Regno Unito per concludere il precampionato con due test impegnativi. Il 9 agosto giocheranno all'Aviva Stadium di Dublino contro il Leeds United alle 16:00, mentre il giorno seguente, il 10 agosto, affronteranno il Chelsea sul prestigioso campo di Stamford Bridge, sempre alle ore 16:00.

Juventus

Igor Tudor, confermato alla guida tecnica della squadra dopo un finale incoraggiante della scorsa stagione, si è tolto l’etichetta di traghettatore. Ora, per l’allenatore croato, è arrivato il momento di dimostrare sul lungo periodo di essere l’uomo giusto per guidare i bianconeri. I tifosi sono stati molto critici sull’immobilismo della Vecchia Signora e soprattutto sulla cattiva gestione di alcune situazioni, vedi il caso Vlahovic.

Dopo anni altalenanti, la Juventus punta a tornare stabilmente tra le grandi del calcio europeo, costruendo una squadra solida e fisicamente pronta. Tra le priorità dell’estate: valutare il futuro di alcuni senatori, integrare i giovani e inserire i nuovi acquisti.

Il raduno è previsto per il 24 luglio alla Continassa, dove i giocatori inizieranno con le consuete visite mediche di rito. A partire dal 2 agosto, la squadra si trasferirà in Baviera, più precisamente a Herzogenaurach, per la seconda parte del ritiro estivo. Il clima più mite rispetto a Torino dovrebbe favorire sessioni più intense. Il ritiro tedesco si concluderà il 10 agosto.

Per ora, è stata ufficializzata soltanto una partita amichevole nel programma estivo della Juventus. Domenica 10 agosto, al Signal Iduna Park di Dortmund, la Juventus affronterà il Borussia Dortmund in un test internazionale che concluderà la preparazione in Germania. È molto probabile, inoltre, che venga confermato il consueto appuntamento di fine estate contro una selezione della Juventus Next Gen e della Primavera.

Napoli

Il Napoli campione d’Italia ha programmato un doppio ritiro: si comincia il 17 luglio a Dimaro-Folgarida e poi, dopo una breve pausa, ci si sposterà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. La squadra guidata da Antonio Conte affronterà una serie di amichevoli sia in Italia che all’estero. Nel frattempo va risolta la grana Osimhen.

Il programma prevede test contro squadre italiane come Arezzo a Dimaro il 22 luglio e Catanzaro sabato 26 luglio, oltre a sfide internazionali contro Paris Fc, Olympiacos e Girona. Conte vuole una squadra già rodata per affrontare al meglio la nuova Champions League e confermarsi in campionato. Occhi puntati sui nuovi acquisti Lorenzo Marianucci, Kevin de Bruyne, Noa Lang e Sam Beukema. L'obiettivo è chiaro: restare al vertice del calcio italiano e competere fino in fondo anche in Europa.

Le date dei raduni di Serie A

ATALANTA – dal 15 luglio a Zingonia.

BOLOGNA – dal 15 luglio a Valles.

CAGLIARI – dal 13 luglio a Ponte di Legno.

COMO – dal 10 luglio a Mozzate, successivamente dal 23 al 27 a Marbella.

CREMONESE – dal 15 luglio a Livigno.

FIORENTINA – dal 14 luglio al Viola Park.

GENOA – dal 15 in Val di Fassa.

INTER – da sabato 26 luglio ad Appiano Gentile

JUVENTUS – dal 24 luglio alla Continassa, poi ad agosto in Germania.

LAZIO – dal 14 luglio a Formello.

LECCE – dal 21 luglio a Bressanone.

MILAN – dal 4 luglio a Milanello.

NAPOLI – dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida, successivamente dal 30 luglio a Castel di Sangro.

PARMA – a Neustift (Austria)

PISA – dal 17 a Morgex.

ROMA – dal 13 luglio a Trigoria.

SASSUOLO – dall’11 luglio a Ronzone.

TORINO – dal 14 luglio a Prato allo Stelvio

UDINESE – dal 16 luglio a Sanjt Veit

VERONA – dal 13 luglio a Folgara.

