Napoli, il campione ha detto sì! Un super colpo per Antonio Conte

Il Napoli, dopo lo scudetto conquistato in volata sull’Inter, ha deciso di fare le cose in grande. Dopo l’ingaggio di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, De Laurentiis vuole aggiungere altri tasselli di prestigio per consegnare ad Antonio Conte una squadra in gradi di ripetersi in patria, ma anche di dare l’assalto all’Europa che conta.

#Nunez apre al progetto #Napoli, ma ci sono due nodi da sciogliere – GdShttps://t.co/cPcpaCVRkx — CalcioNapoli1926.it (@cn1926it) June 24, 2025

la grande novità, ora. è il sì al trasferimento sotto il Vesuvio da parte di un campione che arriverebbe dalla Premier League, e per l’esattezza dal Liverpool. Darwin Nunez, attaccante uruguaiano, accende le fantasie dei tifosi, perché fa subito pensare a Cavani.

Ora, il bomber che il Liverpool strappò al Benfica con un assegno da 100 milioni (75 fissi più 25 di bonus) e può diventare il simbolo di un Napoli globale. A 26 anni, con un bagaglio di 40 gol in 136 presenze coi Reds e una Premier in bacheca, Darwin ha ancora tutto da dare. E Napoli, lo sa bene Giovanni Manna, è pronta a offrirgli spazio e applausi. (continua dopo la foto)

Dietro le quinte, Manna ha lavorato in silenzio, limando contatti e cucendo relazioni fino a strappare quel “sì” che può aprire una nuova era nell’attacco del Napoli. Quando gli è stato presentato il progetto di Conte, Nunez è sembrato entusiasta e ha aperto al tresferimento. Ora tocca agli azzurri.

Chiaro: il Liverpool non regala niente. I Reds vogliono circa 70 milioni di euro, cifra che fa tremare le ginocchia. E c’è da sistemare pure l’ingaggio dell’uruguaiano, vicino ai 5 milioni netti, un tetto che De Laurentiis dovrà calibrare. Ma le linee telefoniche Napoli-Liverpool bollono, con Manna che spinge, Conte che osserva e la città che già si pregusta un attacco stellare.

In questo scenario c’è anche Romelu Lukaku, che troverebbe in Nunez un partner d’attacco con caratteristiche adatte ad affiancarlo. Big Rom gioca di sponda, parla di Napoli e celebra lo scudetto, accoglie a braccia aperte De Bruyne e si prepara a una nuova stagione di successi. Con l’uruguaiano a fianco, sarebbe tutto più semplice. (continua dopo la foto)

Manna però conosce la regola aurea del mercato: mai restare senza alternative. Così, se l’assalto a Nunez dovesse infrangersi sulle richieste del Liverpool, in tasca c’è già il piano B: Lorenzo Lucca, 25 anni, contatti avviati e un “sì” verbale pronto a diventare ufficiale se la pista sudamericana dovesse complicarsi troppo.

Napoli sogna e costruisce: un passo alla volta, un colpo alla volta. Dal Cavern Club alla Kop, da Anfield a Fuorigrotta, la musica potrebbe cambiare. Con Darwin Nunez come nuovo frontman di una squadra che ha cantato a squarciagola per la conquista del titolo, ma sogna di volare anche in Champions.

