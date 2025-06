Home | Juventus, si muove Comolli per il super-colpo in attacco: accordo vicinissimo

La Juventus non dorme mai. Mentre la squadra di Tudor suda e combatte in America per allungare la vita nel Mondiale per Club, a Torino si gioca un’altra partita, forse ancora più decisiva: quella del mercato, dove una mossa in ritardo può costare una stagione intera.

🆕🚨Jonathan #David ha aperto alla #Juventus e le parti sono davvero vicine a un accordo. 🇨🇦⚪️⚫️



💰Base pluriennale con stipendio da 6 milioni di euro netti l'anno.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/GppyyMG8Rj — Juventus Top News (@JuventusTopNews) June 24, 2025

La notizia calda è che Jonathan David, bomber da 25 reti col Lille, ha fatto capire di gradire la destinazione bianconera. Il direttore generale Damien Comolli, appena tornato in Italia dopo la trasferta di Philadelphia, non ha perso tempo: primo contatto con l’entourage del canadese, proposta economica di partenza (6 milioni più 2 di bonus, non di più per ora) e un segnale chiaro di apertura.

David è svincolato dal 1° luglio, ma non mancano le tentazioni ricche dall’Arabia e dal Fenerbahçe: ecco perché in Corso Galileo Ferraris vogliono chiudere entro fine mese per blindare il canadese prima che qualcun altro arrivi con la valigia piena di dollari.

Non solo David: tra i dossier di Comolli c’è anche Francisco Conceiçao, che Tudor ritiene prezioso per allungare la rosa sulle fasce. La Juve ha provato a giocare d’anticipo offrendo meno di 30 milioni, ma il Porto non scherza: la clausola da 30 resta intatta, e chi lo vuole deve pagare fino all’ultimo euro. D’altra parte, l’esterno portoghese – arrivato in prestito secco a 5 milioni – ha convinto tutti e perdere il treno sarebbe un autogol clamoroso.

Capitolo cessioni: occhio a Mbangula e Weah. Il Nottingham Forest ha messo sul piatto 22 milioni più bonus per prendersi il pacchetto completo. Dalle parti della Continassa l’ok di massima è arrivato: Tudor non strapperebbe i capelli, visto che Mbangula non ha mai trovato spazio e Weah non ha mai davvero convinto. Adesso la palla passa ai due giocatori: ingaggio, durata, bonus. Dettagli non da poco. (continua dopo la foto)

La Juventus dunque si muove, ma sa di non avere minuti da sprecare. Su David va stretto il nodo bonus e ingaggio, su Conceiçao serve trovare la quadra con un Porto notoriamente duro da piegare. E nel frattempo chiudere in uscita dove serve ossigeno fresco. È il solito calciomercato bianconero: una partita a scacchi senza sosta, dove l’unica mossa vietata è la lentezza.

