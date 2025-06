Home | Caso plusvalenze, ex dirigenti Juventus in aula per patteggiare

Il futuro giudiziario di alcuni dei nomi più altisonanti della recente storia della Juventus è appeso a un filo, in attesa della decisione del giudice per l’udienza preliminare, Anna Maria Gavoni. L’indagine “Prisma“, avviata dalla Procura di Torino e poi trasferita a Roma per competenza territoriale, ha scandagliato a fondo i conti del club bianconero, portando alla luce presunte irregolarità che hanno scosso il mondo del calcio italiano e internazionale.

Il caso Plusvalenze

Al centro di questo intricato puzzle giudiziario vi sono accuse pesantissime che vanno dall’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza, passando per le false fatturazioni, contestate a vario titolo a una decina di ex dirigenti.

Tra i soggetti coinvolti, spiccano figure di primo piano come l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Quest’ultimo, tuttavia, sembra distinguersi dagli altri, poiché per lui il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha richiesto il non luogo a procedere, una posizione che potrebbe significare un’uscita di scena anticipata da questa complessa vicenda.

Le accuse

Il cuore dell’inchiesta “Prisma” batte attorno a due filoni principali. Da un lato, le presunte plusvalenze fittizie, operazioni contabili attraverso le quali il valore di mercato dei calciatori sarebbe stato gonfiato artificialmente per generare bilanci più floridi di quanto non fossero in realtà. Queste pratiche, se accertate, avrebbero permesso alla società di migliorare fittiziamente i propri indicatori economici e finanziari, ingannando potenziali investitori e organi di vigilanza.

Dall’altro lato, un capitolo ugualmente spinoso riguarda le operazioni illecite legate alla gestione degli stipendi dei calciatori durante l’emergenza Covid-19. In un periodo di forte crisi economica, che ha messo a dura prova le finanze dei club di calcio di tutto il mondo, la Juventus avrebbe stipulato accordi privati con i propri tesserati per posticipare o ridurre il pagamento degli stipendi, senza però registrare tali intese nei bilanci ufficiali. Questa condotta avrebbe consentito alla società di presentare una situazione debitoria meno grave di quella reale, eludendo potenziali controlli e obblighi di trasparenza.

Ex dirigenti chiedono il patteggiamento

La decisione degli ex vertici di chiedere il patteggiamento rappresenta un momento cruciale. Il patteggiamento, nel sistema giudiziario italiano, è un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero per l’applicazione di una pena su richiesta, che evita il dibattimento e abbrevia i tempi processuali. Se da un lato può essere visto come una strategia per ottenere una pena più mite e chiudere rapidamente la vicenda, dall’altro implica, per chi lo richiede, una sorta di accettazione della fondatezza delle accuse, pur non costituendo una piena ammissione di colpevolezza nel senso stretto.

Per la Procura, l’accoglimento del patteggiamento significherebbe la possibilità di ottenere una condanna senza dover affrontare un lungo e complesso processo, garantendo comunque un esito di giustizia. Per gli imputati, invece, rappresenterebbe la possibilità di chiudere una pagina giudiziaria complessa con un impatto meno gravoso rispetto a una eventuale condanna al termine di un giudizio ordinario, che comporterebbe un’esposizione mediatica prolungata e ulteriori costi legali.

L’attesa è ora tutta concentrata sulla data del 22 settembre. In quella giornata, il giudice per l’udienza preliminare Anna Maria Gavoni dovrà esprimersi sulle richieste di patteggiamento. La sua decisione sarà determinante: se le richieste verranno accolte, la vicenda giudiziaria si chiuderà con l’applicazione delle pene concordate. In caso contrario, gli ex dirigenti si troveranno ad affrontare un giudizio ordinario, con tutto ciò che ne consegue in termini di dibattimento, produzione di prove e possibili sentenze più severe.

Questo epilogo dell’inchiesta “Prisma” non avrà solo un impatto sulle singole carriere degli ex dirigenti juventini, ma si ripercuoterà inevitabilmente sull’immagine della Juventus e, più in generale, sul mondo del calcio, ponendo interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza delle gestioni sportive in un’epoca sempre più complessa e globalizzata. La decisione del GUP del 22 settembre non sarà solo una sentenza su fatti specifici, ma un segnale forte sulle aspettative di integrità e legalità nel calcio moderno.

