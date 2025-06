Home | Mondiale per Club, il Real Madrid domina e sfiderà la Juventus: avanti anche l’Al-Hilal di Inzaghi

Si chiude senza sorprese il gruppo H del Mondiale per Club 2025, con le qualificazioni di Real Madrid e Al-Hilal. Le due formazioni accedono agli ottavi di finale e affronteranno rispettivamente Juventus e Manchester City il prossimo 1° luglio.

Real Madrid dominante: 3-0 al Salisburgo

Il Real Madrid firma la miglior prestazione del suo torneo e si impone con un netto 3-0 sul Salisburgo, eliminando così gli austriaci dalla competizione. A Miami, il tecnico Xabi Alonso sperimenta un nuovo modulo (3-4-2-1) per correggere le lacune difensive viste nelle gare precedenti. In campo, protagonisti Vinicius Junior, Bellingham e il giovane Gonzalo Garcia.

Dopo una prima fase equilibrata e qualche parata di Zawieschitzsky, è Vinicius a sbloccare il risultato al 40’ su assist di Bellingham. In pieno recupero del primo tempo (47’), l’attaccante brasiliano veste i panni dell’assist-man, servendo un colpo di tacco a Valverde per il raddoppio.

Il Salisburgo non riesce a reagire, nonostante i cambi di Letsch. Courtois è attento, Valverde sfiora la doppietta e nel finale arriva il tris: Gonzalo Garcia, talento della cantera madridista, recupera palla e firma il definitivo 3-0. Le merengues chiudono prime con 7 punti e affronteranno la Juventus il 1° luglio alle ore 21 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami.

PENNSYLVANIA, UNITED STATES – JUNE 26: Vinicius Junior (7) of Real Madrid in action during FIFA Club World Cup 2025 match between Real Madrid and RB Salzburg at Lincoln Financial Field stadium in Philadelphia, Pennsylvania, United States on June 26, 2025. (Photo by Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)

Al-Hilal solido: 2-0 al Pachuca e ottavi conquistati

Missione compiuta anche per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che batte 2-0 il Pachuca e stacca il pass per la fase a eliminazione diretta. I sauditi, unici rappresentanti asiatici rimasti in corsa, passano grazie alle giocate dei singoli e a una prova difensiva solida.

Il vantaggio arriva al 20’ con un gran destro di Al-Dawsari, che sblocca l’equilibrio dopo un avvio più vivace dei messicani. Nella ripresa, il Pachuca cerca il pari con due occasioni nitide ma Bounou chiude la porta. Al 95’, in pieno recupero, è Marcos Leonardo a colpire in contropiede e fissare il 2-0 finale.

Grazie a questo successo, l’Al-Hilal chiude secondo con 5 punti e affronterà il Manchester City in una sfida da sogno tra il tecnico italiano e Pep Guardiola. Appuntamento a mercoledì 1° luglio alle ore 3 italiane, allo stadio di Orlando.

Le sfide degli ottavi

Real Madrid – Juventus (1° luglio, ore 21, Miami)

(1° luglio, ore 21, Miami) Manchester City – Al-Hilal (1° luglio, ore 3, Orlando)

Leggi anche: