Mondiale per Club, il Fluminense passa e aspetta l’Inter

Mondiale per Club, il 25 giugno porta fortuna a Renato Portaluppi. Trent’anni fa, nel 1995, siglò uno dei gol più iconici della storia del Fluminense, regalando al club il titolo del campionato carioca davanti a 120mila spettatori del Maracanà, nel centenario del Flamengo. Ieri, nello stesso giorno ma da allenatore, ha festeggiato l’ingresso agli ottavi di finale.

Il Fluminense aveva a disposizione due risultati su tre per passare il turno e ne ha approfittato, scegliendo un atteggiamento prudente e conservativo. Senza Thiago Silva, inizialmente lasciato in panchina, la retroguardia brasiliana ha ballato in avvio, rischiando grosso già all’8’: Matthews ha avuto una clamorosa occasione, ma si è fatto ipnotizzare da Fabio, portiere 45enne che un minuto dopo ha murato anche Lunga.

Il Fluminense ha faticato a costruire gioco fluido e si è affidato a Hércules, schierato davanti alla difesa per cercare di orchestrare i ritmi. I pericoli maggiori per i sudafricani sono arrivati sui calci piazzati, come quando Canobbio ha mancato di poco la deviazione vincente da due passi su corner.

Solo dopo il cooling break della mezzora il tecnico ex Roma ha provato a scuotere i suoi: “Cominciamo a giocare o no?”, ha urlato alla squadra. E una reazione è arrivata: Arias, servito da Martinelli, ha sciupato una buona chance in diagonale.

Mondiale per club, Fluminense negli ottavi contro l’Inter

Nella ripresa, il Fluminense ha controllato senza affondare, limitandosi a mantenere il possesso e lasciando scorrere il cronometro. Alla fine, lo 0-0 è bastato per chiudere il girone a 5 punti e staccare il biglietto per gli ottavi di finale, dove ad attenderli c’è ora l’Inter.

Con il passaggio del turno, il Fluminense completa un clamoroso poker di club brasiliani agli ottavi di finale, insieme a Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Un segnale forte che conferma l’impronta verdeoro in questa edizione del torneo.

