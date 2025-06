Home | Pronostico Inter-Fluminense: statistiche e quote per gli Ottavi

La fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con gli Ottavi di Finale, in programma tra il 28 giugno e il 3 luglio. Al centro dell’attenzione ci sono alcune delle squadre più titolate del calcio mondiale, pronte a sfidarsi per un posto tra le migliori otto. Le statistiche e i pronostici degli operatori di scommesse offrono uno sguardo analitico sulle sfide chiave e sulle possibilità delle protagoniste, fornendo un quadro dettagliato sull’andamento della competizione e sulle possibili sorprese.

Inter favorita contro il Fluminense: analisi e quote per gli Ottavi

Tra gli ottavi più attesi spicca Inter-Fluminense, in programma il 30 giugno alle 21:00 al Bank of America Stadium. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, arrivano da una fase a gironi impeccabile conclusa al primo posto dopo aver superato il River Plate. Dall’altra parte il Fluminense, secondo nel proprio gruppo, ha dimostrato solidità difensiva e disciplina tattica, passando il turno senza subire reti.

Inter favorita secondo Betsson: vittoria segno 1 quotata a 1.75

favorita secondo Betsson: vittoria segno 1 quotata a 1.75 Successo Fluminense: segno 2 a quota 4.75

Pareggio: 3.45

Over 2,5: 2.04 – Under 2,5: 1.67

Goal: 1.98 – No Goal: 1.74

I principali bookmaker concordano nel vedere l’Inter in vantaggio, ma il Fluminense si è già distinto per organizzazione e capacità di sorprendere. La vittoria dei nerazzurri è quotata tra 1.72 e 1.75 a seconda dell’operatore, mentre il successo dei brasiliani resta più distante nelle previsioni. Gli analisti sottolineano il confronto di stili: la verticalità e l’intensità dell’Inter si contrappongono alla gestione e alla pazienza della squadra di Rio de Janeiro. Tra i risultati esatti, l’1-1 è uno scenario quotato a 6.75, mentre un successo di misura del Fluminense è dato addirittura a 12.00 (0-1) o 17.00 (1-2).

In caso di passaggio del turno, l’Inter potrebbe incrociare ai quarti di finale il Manchester City di Pep Guardiola, che affronta l’Al Hilal. Una possibile rivincita della finale di Champions League 2023 è dunque sullo sfondo, alimentando l’attesa tra tifosi e appassionati.

La competizione si conferma internazionale e di alto livello, con le squadre europee ancora una volta protagoniste: ben dodici su trentadue ai nastri di partenza, nonostante alcune eliminazioni eccellenti nella fase a gironi come Porto, Atletico Madrid e Salisburgo. Il quadro degli ottavi vede favorite le formazioni del Vecchio Continente, ma la storia recente insegna a non sottovalutare le outsider extraeuropee.

La sfida Inter-Fluminense si annuncia equilibrata e ricca di spunti tattici, con l’Inter favorita dai pronostici ma chiamata a confermare sul campo le aspettative. Le quote premiano i nerazzurri, ma la solidità dei brasiliani lascia aperto ogni scenario. Segui la nostra rubrica per non perdere aggiornamenti, statistiche e tutte le analisi sulle prossime partite del Mondiale per Club!