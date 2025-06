Inter, la decisione su Pio Esposito era nell’aria: cosa succede dopo il Mondiale per Club

Pio Esposito vestirà ancora la maglia dell’Inter nella stagione 2025/2026. La decisione è ormai definitiva: il giovane attaccante, reduce da due anni di prestito formativo, sarà parte integrante della rosa affidata a Cristian Chivu.

Promosso dopo due anni di esperienza

A confermare la notizia è Sportmediaset, secondo cui il club nerazzurro ha scelto di puntare sul classe 2005 come risorsa interna da valorizzare. Dopo aver completato un percorso di crescita fuori da Milano, Pio Esposito ha convinto la dirigenza a trattenerlo, soprattutto alla luce delle sue ultime prestazioni e del contributo dato anche nel Mondiale per Club.

Rinnovo fino al 2030 e crescita al fianco dei big

In vista del suo inserimento stabile nella prima squadra, il giocatore ha anche firmato un rinnovo quinquennale con adeguamento dell’ingaggio: 1 milione di euro a stagione fino al 2030. Una chiara dimostrazione di fiducia da parte del club, che vuole premiare il suo potenziale e al tempo stesso blindarlo da eventuali assalti esterni.

La prossima stagione sarà un’occasione d’oro per Esposito, che potrà crescere al fianco di attaccanti affermati come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il giovane nerazzurro sarà chiamato a ritagliarsi spazio e minuti, ma con la possibilità concreta di diventare una pedina utile nel lungo periodo.

SEATTLE, WASHINGTON – JUNE 25: Francesco Esposito #94 of FC Internazionale Milano celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group E match between FC Internazionale Milano and CA River Plate at Lumen Field on June 25, 2025 in Seattle, Washington. (Photo by Steph Chambers – FIFA/FIFA via Getty Images)

Attacco da completare: resta caldo il nome di Bonny

La conferma di Esposito, però, non esclude ulteriori interventi sul mercato. In caso di cessione di Mehdi Taremi, l’Inter andrà alla ricerca di un’altra punta. In tal senso, resta viva la pista che porta a Bonny del Parma, profilo gradito a Chivu per caratteristiche e ruolo: una seconda punta moderna, che potrebbe integrarsi bene con l’organico attuale.

