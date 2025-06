Pronostico e statistiche calciomercato: Hojlund, Tonali e top star

Il calciomercato estivo è alle porte e, come ogni anno, sono tanti i nomi di spicco del panorama calcistico internazionale al centro di voci e indiscrezioni. L’attenzione principale è rivolta ai possibili trasferimenti di alcuni campioni che militano nei principali campionati europei, con diversi club pronti ad approfittare delle occasioni offerte dal mercato. In questo articolo analizziamo le statistiche e i pronostici relativi ai trasferimenti più discussi, con uno sguardo alle quote fornite dai principali bookmaker.

Hojlund, Tonali e Donnarumma: focus su probabili trasferimenti e quote attuali

Il calciomercato estero si annuncia particolarmente vivace, grazie a una lunga lista di giocatori che potrebbero cambiare maglia durante la sessione estiva. Tra i nomi più caldi troviamo:

Rasmus Hojlund ( Manchester United ): in uscita dal club inglese, il suo ritorno in Italia è quotato a 1.50, segno che il trasferimento è considerato molto probabile. L’ Inter sembra la possibile destinazione .

( ): in uscita dal club inglese, il suo ritorno in Italia è quotato a 1.50, segno che il trasferimento è considerato molto probabile. L’ . Sandro Tonali : dopo l’esperienza all’estero, il centrocampista potrebbe tornare in Serie A . La sua cessione dal Newcastle è proposta a quota 3.00 .

: dopo l’esperienza all’estero, il centrocampista potrebbe tornare in . La sua cessione dal è proposta a . Gianluigi Donnarumma: l’addio al Paris Saint-Germain è quotato a 3.50, mentre si moltiplicano le voci su un suo ritorno nel campionato italiano.

Altri possibili protagonisti del mercato includono:

Alexander Isak ( Newcastle ): cessione bancata a 2.50.

( ): cessione bancata a 2.50. Mason Greenwood ( Marsiglia ): possibile partenza quotata a 3.00.

( ): possibile partenza quotata a 3.00. Bukayo Saka ( Arsenal ): trasferimento a quota 5.00.

( ): trasferimento a quota 5.00. Julian Alvarez ( Atletico Madrid ): cessione proposta a 7.00.

( ): cessione proposta a 7.00. Thibaut Courtois (Real Madrid): addio quotato a 10.00.

Giocatore Squadra attuale Quota trasferimento Hojlund Manchester United 1.50 Isak Newcastle 2.50 Tonali Newcastle 3.00 Donnarumma PSG 3.50 Greenwood Marsiglia 3.00 Saka Arsenal 5.00 Julian Alvarez Atletico Madrid 7.00 Courtois Real Madrid 10.00

Alcuni trasferimenti di stelle come Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Pedri e Lamine Yamal sono invece considerati molto improbabili, con quote che salgono fino a 26.00.

Il mercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena, con un interesse particolare sui possibili ritorni in Serie A di nomi come Hojlund, Tonali e Donnarumma. Le quote dei bookmaker suggeriscono grande attenzione verso i movimenti di questi protagonisti, con probabilità di trasferimento differenti a seconda del singolo caso. Segui i nostri approfondimenti per non perdere tutte le ultime analisi e statistiche sul calciomercato internazionale!