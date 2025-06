Milan su Viktor Gyokeres: il nuovo bomber rossonero può arrivare dallo Sporting

Il Milan fa sul serio per Viktor Gyokeres, 27 anni, uno dei centravanti più prolifici dell’ultima stagione europea. Con oltre 50 gol all’attivo tra campionato e coppe, l’attaccante svedese dello Sporting Lisbona è entrato nel mirino della dirigenza rossonera, che lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

💰 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝑬𝑹 𝑵𝑬𝑾𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 💰



🔸 Arsenal turn to Eze as Rodrygo alternative

🔸 Norgaard medical amid Mosquera talks

🔸 Man Utd learn of fresh Mbeumo demand

🔸 Gyokeres makes drastic U-turn

🔸 Chelsea close in on £50m Gittens https://t.co/fCbxCKl2xK — Standard Sport (@standardsport) June 27, 2025

Un investimento pesante, tra concorrenza e valutazione alta

La trattativa non è semplice. Il prezzo fissato dallo Sporting si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare vista l’ampia concorrenza internazionale. L’Arsenal è il club più avanti al momento, ma nelle ultime settimane i presunti accordi si sono rivelati solo approcci preliminari e il giocatore ha lasciato intendere che gradirebbe, e molto, la destinazione Manchester, dove lo UTD è fortemente interessato al 27enne attaccante dello Sporting.

In Premier League, però, lo stipendio offerto a Gyokeres è difficilmente pareggiabile da una società italiana. Proprio per questo, il Milan – anche grazie all’intermediazione di Igli Tare, sempre più coinvolto nelle operazioni di mercato rossonere – è pronto a giocarsi altre carte.

Viktor Gyokeres, forward of Sporting CP, participates in the Final da Taca de Portugal match between SL Benfica and Sporting CP at Estadio Nacional in Oeiras, Portugal, on May 25, 2025. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)

Il progetto Milan: la carta vincente

Non potendo competere sul piano economico con le big inglesi, il Milan punta su prestigio, centralità del progetto e ambizioni. L’idea è offrire a Gyokeres un ruolo da protagonista assoluto in una squadra che punta a tornare subito in Champions League e a competere per lo scudetto.

Un extra-budget è stato stanziato per il ruolo di centravanti e l’eventuale investimento record (mai nella storia recente i rossoneri hanno speso così tanto per un solo giocatore) sarebbe giustificato dalle cessioni in corso.

Le cessioni finanziano il colpo

Grazie alle vendite già definite di Reijnders al Manchester City e di Theo Hernandez all’Al Hilal, oltre a quelle prossime di Thiaw e Morata al Como, la dirigenza ha incassato circa 144 milioni di euro. Una parte servirà a sistemare il bilancio, ma il resto è destinato a finanziare il nuovo attacco.

Un tentativo con il giocatore e con il club portoghese sarà fatto, anche perché i rapporti tra Gyokeres e lo Sporting si sono recentemente deteriorati. Un’opportunità che il Milan vuole provare a cogliere.

Le alternative: da Vlahovic a Pavlidis

Se la pista Gyokeres dovesse complicarsi ulteriormente, il Milan mantiene viva una lista di alternative, con profili più o meno accessibili. Si va da nomi di alto livello come Vlahovic, Mitrovic, Gonçalo Ramos e Embolo, fino a opzioni più alla portata come Retegui, Dovbyk e Pavlidis.

In ogni caso, la missione resta chiara: trovare il centravanti del futuro, un attaccante su cui costruire un nuovo ciclo. Dopo l’addio di Giroud, il Milan non può permettersi errori. E Gyokeres, con il suo mix di fisicità, tecnica e fiuto del gol, è il sogno rossonero di questa estate.

Leggi anche: