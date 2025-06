Home | Mertens dice addio al calcio giocato, nessuno come lui nei 9 anni al Napoli

Dries Mertens, leggenda del Napoli e miglior marcatore della storia del club, ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato. Il calciatore belga concluderà la sua straordinaria carriera il prossimo 5 luglio, in occasione della gara d’addio di Marek Hamsik, in programma allo stadio Tehelne Pole di Bratislava.

🚨 OFFICIEL ! DRIES MERTENS 🇧🇪 𝗔 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘́ 𝗦𝗔 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗟'𝗔̂𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝟯𝟴 𝗔𝗡𝗦 ! 🔚👋



📊Le buteur belge, c’est :



🏟️ 820 matchs

⚽️ 271 buts

🅰️ 225 passes décisives



L'international belge, avec 109 sélections, est également le 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥… pic.twitter.com/6R57Fog0sY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 23, 2025

Una carriera straordinaria

A 38 anni, Mertens decide di dire basta dopo oltre vent’anni di carriera, in cui ha lasciato un segno profondo soprattutto a Napoli, dove ha militato per nove stagioni diventando un simbolo del club e della città.

Con la maglia azzurra ha totalizzato 148 gol, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della società partenopea. Ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ma soprattutto ha conquistato l’amore incondizionato dei tifosi.

NAPOLI, ITALY – 2023/04/14: Cut outs depicting Diego Armando Maradona and Dries Mertens, displayed in the Spanish quarters, during the preparations for the celebration of the victory of the third championship. (Photo by Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images)

Cittadino onorario di Napoli, numeri da record in Serie A

L’impatto di Mertens sul club e sulla città va ben oltre il campo da gioco. Il 6 giugno scorso è stato nominato cittadino onorario di Napoli, a testimonianza del legame speciale che si è creato nel tempo con la comunità napoletana.

Come riporta Opta, nel periodo tra il 2013/14 e il 2021/22 Mertens ha preso parte a 172 reti in Serie A (113 gol e 59 assist), più di qualsiasi altro calciatore straniero nella competizione in quel periodo. Numeri che ne certificano l’impatto e il valore tecnico, rendendolo una figura di riferimento assoluto nella storia recente del campionato italiano.

