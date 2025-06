Milan, Theo Hernandez: nuovo colpo di scena, e spuntano due nomi per il mercato

Il mercato del Milan quest’estate è una sfida di equilibri delicati e di incastri che alla fine dovranno combaciare. Dopo stagioni dominate dall’estro di Theo Hernandez sulla corsia sinistra, fra i rossoneri si prepara una piccola rivoluzione. Ma sono sempre le scelte del terzino francese, ormai fuori dai programmi del club, a tenere banco.

Intanto, mentre la telenovela Hernandez si avvia verso la sua conclusione, il club punta a rinforzare la fascia opposta, dove cambieranno le gerarchie. Va perciò trovato un nuovo leader in grado di dare una scossa a un gruppo che ha bisogno di identità forte. Tutto, però, passa prima dall’addio del francese: e la notizia è che Theo ha riaperto le porte all’Al Hilal di Simone Inzaghi. (continua dopo la foto)

L’intesa tra club è il prossimo nodo da sciogliere, ma se il terzino francese partirà davvero per l’Arabia Allegri e Tare dovranno sistemare entrambe le fasce difensive, come peraltro era già in programma. Non solo quella sinistra, ma anche la destra, rimasta orfana di un titolare dopo la partenza di Calabria e il fallimento di Emerson Royal e di Walker.

Intanto Theo sembra aver cambiato idea dopo settimane di resistenze: la proposta dell’Al Hilal è troppo ricca per dire no e anche le ragioni familiari, in passato ostacolo, non sarebbero più un problema. Anche perché non sono arrivate offerte interessanti dall’Europa dopo il fallimento della trattativa con l’Atletico Madrid, che ha giudicato troppo esose le richieste rossonere.

Il Milan, incassato il sì del giocatore, ora tratta con i sauditi per chiudere al meglio un affare che spalancherebbe le porte a nuove operazioni. Sì, perché con Theo pronto a partire, la priorità si sposterebbe anche a destra: i nomi nuovi sono quelli di Tiago Santos del Lilla e Vanderson del Monaco.

Due profili diversi, due scommesse per ridare linfa alla difesa. Tiago Santos, 22 anni, aveva incantato alla prima stagione in Ligue 1 ma un brutto infortunio al crociato lo ha fermato a ottobre: oggi è un’occasione da 15 milioni trattabili, con tutti i dubbi del caso ma anche qualità evidenti in marcatura e spinta offensiva. (continua dopo la foto)

Vanderson invece è garanzia di rendimento: 125 presenze e 8 gol col Monaco, due titolarità nelle ultime qualificazioni mondiali con la maglia verdeoro. Prezzo più alto, almeno 20-25 milioni, ma il Milan sa che per tornare a volare serve investire su chi può fare la differenza subito.

Allegri, intanto, riflette sul rientro di Saelemaekers dalla Roma: magari non come titolare fisso, ma come jolly che potrebbe tornare utile in una fascia tutta da ricostruire. Bisognerà fare i conti con la volontà del giocatore, ma al nuovo Mister piacerebbe riaverlo in rosa.

