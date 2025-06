Juventus, il mercato si complica: la Premier su un giocatore, ma ci sono nomi nuovi

Per la Juventus la sessione di mercato si sta trasformando in un labirinto complicato: servono colpi di qualità per rilanciare un progetto tecnico ambizioso, ma la concorrenza e i conti da far quadrare rendono tutto più difficile. Il nuovo corso con Comolli e Tudor prevede investimenti mirati, giocatori giovani e futuribili, ma i nomi sul taccuino interessano anche le big d’Europa.

La Juventus rischia di perdere Kolo Muani? Chelsea e Manchester United prendono informazioni



[l'Equipe]https://t.co/bmc8fPu4A7 — GOAL Italia (@GoalItalia) June 22, 2025

Un puzzle che si complica ulteriormente quando gli obiettivi bianconeri brillano in campo: è il caso di Kolo Muani, protagonista al Mondiale per Club e già uomo mercato. Comolli lo vorrebbe confermare, ma ora si sono inseriti due club di Premier League che potrebbero creare grossi problemi. (continua dopo la foto)

Il debutto di Kolo Muani nel Mondiale per Club con la maglia bianconera è stato da urlo: doppietta nel netto 5-0 all’Al-Ain e subito entusiasmo alle stelle. Il francese, arrivato in prestito dal PSG, resterà alla Juve per tutta la competizione, ma il suo futuro è incerto.

Come rivela L’Equipe, due pesi massimi di Premier League hanno messo gli occhi sul classe ’98: il Chelsea e il Manchester United. I Blues, che hanno già chiuso per Delap ma vogliono liberarsi di Nicolas Jackson, si sono mossi in modo concreto e hanno già avviato contatti con il PSG per un acquisto a titolo definitivo. I Red Devils, invece, osservano con interesse ma per ora restano alla finestra.

La differenza, come sempre, la farà la disponibilità economica: il Chelsea può mettere sul piatto un’offerta subito convincente per i parigini, a differenza della Juve che dovrà discutere la permanenza di Kolo Muani al termine del torneo puntando sul rinnovo del prestito. (continua dopo la foto)

Nel frattempo Comolli continua a lavorare a soluzioni alternative: piace Emanuel Emegha dello Strasburgo, 14 gol in 27 partite di Ligue 1 e prezzo ancora accessibile, ma l’intreccio col Chelsea complica tutto. Altro nome caldo è quello di Roony Bardghji del Copenhagen, tornato in forma dopo un brutto infortunio e già nel mirino di Barça e Bayern.

Infine resta sullo sfondo Jurrien Timber, difensore dell’Arsenal: profilo ideale ma difficilissimo da strappare ad Arteta. Insomma, la Juve sogna e sonda, ma intanto per Kolo Muani si prepara un’estate rovente tra Torino, Parigi e Londra.

Leggi anche: