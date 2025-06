Home | Gattuso, per la sua Italia è “tentazione giovani”: i nomi sul taccuino del Ct

Per l’Italia di Gennaro Gattuso c’è voglia di rinascita, di voltare pagina e di farlo con la grinta di chi non ha nulla da perdere. È questo lo spirito che l’ex giocatore del Milan vuole portare nella sua Nazionale, dopo anni di amarezze e con la voglia di tornare a respirare l’aria dei Mondiali, assente da troppo tempo.

#Koleosho e gli altri talenti dell'Italia Under 21: chi può salire in Nazionale maggiore con #Gattuso 🇮🇹https://t.co/Hr7a6ROUgB — GOAL Italia (@GoalItalia) June 23, 2025

I quarti di finale degli Europei Under 21, persi in lacrime in 9 contro 11 contro la Germania con feroci polemiche su un arbitraggio che ci ha fortemente penalizzati, hanno mostrato un gruppo di giovani con la tempra giusta: carattere, corsa, coraggio, attaccamento alla maglia. E proprio da lì Gattuso sembra deciso ad attingere per costruire la sua Italia.

Tra i nomi più interessanti spunta quello di Diego Coppola, difensore ex del Verona e ora al Brighton già testato da Spalletti nella sfortunata sfida con la Norvegia. Coppolanpotrebbe diventare presto un pilastro azzurro, soprattutto in un reparto che aspetta di riabbracciare Buongiorno e che annovera campioni come Bastoni e Calafiori.

Insieme a Coppola, Gattuso osserva con attenzione anche Lorenzo Pirola, reduce da un’ottima annata all’Olympiakos. Tra i pali si fa largo Sebastiano Desplanches, protagonista assoluto dell’Europeo Under 21: parate decisive, personalità e una voglia matta di ritagliarsi spazio in Serie A. Con davanti Donnarumma la strada è lunga, ma se inizierà a giocare con continuità tra i grandi, il posto nel gruppo di Gattuso sarà suo.

Il cuore del progetto passa per un centrocampo giovane e di qualità. Niccolò Pisilli e Cesare Casadei sono stati la spina dorsale dell’Italia Under 21: solidi, determinati, decisivi. I loro gol contro Spagna e Slovacchia hanno acceso le speranze azzurre e Gattuso, che di centrocampisti tosti se ne intende, sa bene quanto possano dare in proiezione Mondiali 2026.

Gattuso, molte promesse fra i giovani dell’Under 21

Da tenere d’occhio anche Giovanni Fabbian, ex gioiello dell’Inter oggi in rampa di lancio dopo due stagioni al Bologna. La sua duttilità e la confidenza con il gol lo rendono un jolly prezioso per l’azzurro.

In attacco la copertina è tutta per Tommaso Baldanzi, forse il più talentuoso di questa generazione. Il fantasista della Roma, tenuto fuori contro la Germania da un fastidioso infortunio, resta uno dei volti più attesi: estro, visione e coraggio di osare, qualità che a questa Nazionale sono mancate troppe volte.

Sotto la guida di Gasperini a Trigoria potrebbe sbocciare definitivamente, consegnando a Gattuso un numero 10 di valore. Con i giovani dell’Under 21 come linfa nuova, Gattuso punta a rianimare un’Italia che sogna di tornare grande. Il cantiere è aperto: ora servono coraggio e fiducia. E su questo, uno come Ringhio difficilmente tradirà.

