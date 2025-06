Inter, arriva il primo colpo per l’attacco: tutti i particolari

Grandi manovre in casa Inter. mentre la squadra guidata da Cristian Chivu è mpegnata al Mondiale per Club, con buone possibilità di raggiungere gli ottavi di finale, Marotta e Ausilio di muovono sul mercato per rafforzare e ringiovanire la rosa a disposizione del tecnico.

L’Inter dunque accelera e punta a chiudere tutto entro pochi giorni: Bonny è pronto a diventare nerazzurro. L’attaccante francese del Parma, 21 anni, ha già dato il suo ok totale al trasferimento e attende solo il via libera per mettere la firma su un contratto della durata di cinque anni.

Un colpo fortemente voluto per rinforzare il reparto offensivo di Cristian Chivu, che ritroverà così un giocatore già allenato in passato. Ma il dialogo con i ducali non si limita solo all’attaccante francese. I nerazzurri sono molto interessati anche al 18enne Leoni, centrale difensivo che si è già messo in mostra durante lo scorso campionato. (continua dopo la foto)

Il piano di Marotta e Ausilio su Bonny, intanto, è chiaro: definire la trattativa con il Parma prima che altri club (Napoli in primis) possano rifarsi sotto. L’intesa ruota attorno a 25 milioni di euro, cifra che l’Inter spera di coprire in parte attraverso bonus legati a presenze e gol. E non è escluso che rientri anche una contropartita tecnica, con Sebastiano Esposito primo candidato per completare l’operazione.

Una volta messo in cassaforte Bonny, a Milano si concentreranno sul destino di Taremi: l’iraniano è sul mercato e la sua partenza libererebbe spazio salariale per l’assalto a Hojlund, il grande sogno per completare l’attacco. Ma intanto i riflettori sono tutti sul francese, pronto a vestirsi di nerazzurro entro la settimana.

Leggi anche: