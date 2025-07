Home | Il Napoli alza il muro: quasi fatto il nuovo colpo per la difesa, De Laurentiis non si ferma

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, deciso a costruire un progetto vincente dopo la stagione del quarto scudetto. Le ambizioni di Aurelio De Laurentiis sono chiare: mantenere il club ai vertici della Serie A e dare l’assalto all’Europa, con una rosa profonda e all’altezza delle richieste di Antonio Conte. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Noa Lang, la dirigenza lavora per chiudere in tempi brevi anche nuovi innesti in difesa, attacco e porta.

Tra le trattative più avanzate c’è quella per Sam Beukema, centrale del Bologna classe ’98, a un passo dal vestire la maglia del Napoli. Il difensore è pronto a diventare il secondo rinforzo nel reparto arretrato, dopo l’acquisto del giovane Luca Marianucci dall’Empoli.

Il club partenopeo ha presentato una proposta da 25 milioni più il cartellino di Zanoli, ma il Bologna continua a chiedere 35 milioni complessivi: la distanza è ridotta e i dettagli potrebbero essere limati nelle prossime ore.

Beukema ha già trovato un’intesa con il Napoli su un contratto quinquennale, e spinge per chiudere: anche il padre-agente è impegnato in prima linea per sbloccare l’accordo. Il Bologna ha provato a trattenerlo, ma il giocatore è deciso a trasferirsi in Campania. Intanto i rossoblù si preparano al post-Beukema: David Vitik è arrivato in città per le visite mediche.

Il difensore ex AZ dovrebbe raggiungere a breve Dimaro, dove Conte vuole lavorare con l’organico quasi completo fin dal primo giorno di ritiro. Con lui, il Napoli completerebbe un reparto centrale che comprende Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus e Marianucci, per un mix tra esperienza e prospettiva futura.

Il mercato azzurro non si ferma. Noa Lang sarà a breve in Italia, mentre per l’esterno Ndoye la trattativa è in fase di stallo: il Napoli non intende arrivare ai 45 milioni chiesti dal Bologna. Per l’attacco si valuta ancora il duello tra Lorenzo Lucca e Darwin Núñez, con l’attaccante dell’Udinese che piace anche all’Atalanta.

Sul fronte portiere resta forte il nome di Vanja Milinkovic-Savic, in uscita dal Torino e con una clausola inferiore ai 20 milioni. L’idea di Giovanni Manna è dare a Conte almeno altri tre rinforzi entro metà luglio, per permettere all’allenatore salentino di impostare da subito il suo progetto tattico con una squadra quasi definitiva.

Leggi anche: