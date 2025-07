Inter, galeotto fu il Padel: la società si arrabbia e convoca il giocatore

Non bastava il flop al Mondiale per Club, l’Inter si trova ora a gestire un nuovo fronte interno, nato da un gesto apparentemente innocuo ma mal digerito dall’ambiente nerazzurro. In un momento così delicato e teso all’interno del club, d’altronde, non sono più ammesse deroghe e i comportamenti fuori registro non possono più essere tollerati.

‼️ Gazzetta: "#Pavard, l’Inter storce il naso e vuole evitare altre polemiche: oggi il chiarimento" https://t.co/RrAcYIVKdO — SOS Fanta (@SOSFanta) July 4, 2025

Protagonista Benjamin Pavard, tornato in Italia prima dell’eliminazione contro il Fluminense per curare una caviglia malconcia. Ma a fare notizia non è stata la sua presenza a Milano, bensì quella sul campo… di padel, a Porto Cervo, insieme tra gli altri a Theo Hernandez.

L’immagine di Pavard impegnato in un match amichevole con la racchetta mentre era formalmente in recupero fisico non è piaciuta affatto. Non ai tifosi, che sui social hanno espresso irritazione e sconcerto, né tanto meno ai dirigenti nerazzurri, convinti che un tale comportamento sia inopportuno per un calciatore alle prese con un problema articolare che lo tiene ai box da settimane. (continua dopo la foto)

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha chiesto un incontro chiarificatore con il francese, che dovrebbe tenersi nelle prossime ore. L’obiettivo? Verificare motivazioni e condizioni fisiche reali, ma anche ristabilire le gerarchie e la serietà del gruppo.

Il malumore emerso negli ultimi giorni non è un caso isolato. Il duro sfogo di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione è stato interpretato come un richiamo all’ordine, rivolto non solo a Calhanoglu, ma anche allo stesso Pavard e probabilmente a Thuram.

In questo contesto, l’Inter sceglie la via del confronto diretto e della responsabilizzazione, per ricompattare uno spogliatoio che ha bisogno di ritrovare coesione e concentrazione. L’episodio padel potrebbe sembrare banale. Ma in un momento così delicato, diventa simbolico. E per l’Inter, ora è tolleranza zero.

