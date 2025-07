Home | Napoli, chiudere la telenovela Osimhen per concludere il mercato: a che punto siamo

Napoli, potrebbe essere il lunedì della svolta per il futuro di Victor Osimhen, sempre più vicino a lasciare la squadra di Antonio Conte. La società azzurra e il Galatasaray torneranno infatti a incontrarsi a inizio settimana per tentare di chiudere l’affare, impostato da giorni ma ancora non formalizzato.

Come anticipato nei giorni scorsi, l'indiscrezione secondo cui #Osimhen si sarebbe potuto aggregare alla squadra di #Conte era totalmente priva di fondamento. Il nigeriano non ha alcuna intenzione di indossare nuovamente la maglia del #Napoli pic.twitter.com/JR0NRByjfw — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 14, 2025

L’attaccante ha già espresso il desiderio di restare in Turchia, mentre il club partenopeo vuole accontentarlo, purché vengano garantite condizioni economiche chiare.

La proposta messa sul tavolo prevede un incasso immediato di 40 milioni di euro, con ulteriori 35 milioni da versare in due tranche successive. Una cifra complessiva che rispecchia il valore originario della clausola (scaduta da poco), e su cui De Laurentiis ha dato apertura condizionata: servono garanzie, non solo buone intenzioni.

A testimoniare la serietà dell’operazione, il Galatasaray ha posticipato il rientro in patria della propria delegazione proprio per proseguire i contatti a Milano. La volontà delle parti c’è, ma il Napoli vuole certezze formali prima del via libera definitivo.

In caso di fumata bianca, i 75 milioni attesi dalla cessione dell’ex Lille sarebbero subito reinvestiti sul mercato. Dopo gli arrivi di Lang e Beukema, il prossimo colpo dovrebbe essere in attacco. Al momento, Lorenzo Lucca è in netto vantaggio su Darwin Nunez, complici costi più accessibili e minori ostacoli contrattuali.

Nessuna notizia, invece, di un rilancio da parte dell’Al Hilal, che per ora resta ai margini della trattativa. Ma in caso di rottura tra Napoli e Gala, il club saudita potrebbe tornare alla carica. Lunedì, intanto, sarà il giorno chiave: a meno di nuovi colpi di scena, Osimhen è pronto a salutare Napoli e riabbracciare Istanbul.

