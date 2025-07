Chi è Eman Kospo, il nuovo talento della Fiorentina sulle orme di Piqué

La Fiorentina guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva: Eman Kospo, giovane difensore centrale svizzero, è un nuovo giocatore del club viola. Dopo due stagioni nelle giovanili del Barcellona, il classe 2006 arriva in Italia con l’etichetta di promessa del calcio europeo.

🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Fiorentina have reached an agreement with Barça for Eman Kospo. Barça will maintain control over the centre-back's future as he's HIGHLY rated within the club. [@AlfredoPedulla] #fcblive 🟣🇮🇹 pic.twitter.com/VgR3kTMBTE — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 13, 2025

Dallo Zurigo al Barcellona: una crescita costante

Kospo ha mosso i primi passi nel vivaio dello Zurigo, dove si è messo in evidenza con l’Under 16 prima di attirare l’attenzione degli scout del Barcellona. Nell’estate del 2023 è approdato alla Masia, il celebre centro di formazione blaugrana, dove ha potuto perfezionare il suo stile di gioco secondo i canoni del calcio catalano: impostazione dal basso, lettura delle situazioni difensive e qualità tecnica.

Durante la stagione appena conclusa, Eman Kospo è stato tra i protagonisti della vittoria del Barcellona nella UEFA Youth League, collezionando 12 presenze nel torneo. Il suo rendimento gli ha garantito grande visibilità, contribuendo alla consacrazione definitiva tra i talenti più promettenti del panorama europeo nel suo ruolo.

Difensore moderno, paragonato a Piqué

Alto 191 cm, Kospo è un centrale imponente fisicamente ma con qualità da regista difensivo. I tecnici del Barcellona che lo hanno allenato ne parlano con entusiasmo: «È fortissimo nei duelli aerei ma ha anche la capacità di leggere il gioco come un professionista esperto. Calmo sotto pressione, raramente si fa trovare fuori posizione».

In Spagna, alcuni addetti ai lavori hanno già paragonato Eman Kospo a Gerard Piqué, sia per caratteristiche tecniche che per intelligenza tattica. Un paragone importante, che il ragazzo dovrà ora dimostrare di meritare sul campo.

Barcelona’s Swiss defender #3 Eman Kospo reacts during the UEFA Youth League final football match between Trabzonspor AS and FC Barcelona at the Colovray Sport Center in Nyon, on April 28, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Una nuova tappa in Italia, con la maglia viola

Dopo l’esperienza in Svizzera e in Spagna, per Emil Kospo è ora il momento di affrontare il calcio italiano. La Fiorentina ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il proprio settore giovanile e preparare un possibile inserimento in prima squadra nei prossimi anni.

Intanto, il giovane difensore ha già collezionato presenze nelle selezioni giovanili della Svizzera, dalla Under 15 fino alla Under 18, confermandosi come una pedina chiave anche per il futuro della nazionale elvetica. La Serie A lo aspetta, e Firenze potrebbe essere la città giusta per la sua definitiva consacrazione.

