Home | Come funziona Eurobet: guida completa al bookmaker

​Eurobet è un bookmaker con una lunga tradizione nel settore delle scommesse sportive, fondato nel 1995. Nel 1999, è stato acquisito dal gruppo britannico Coral, dando vita a Coral Eurobet. Successivamente, nel 2005, si è fuso con Gala Bingo, formando il Gala Coral Group. Dal 2018, Eurobet fa parte del gruppo internazionale Entain PLC. In Italia, Eurobet è presente dal 2006 e opera con la concessione ADM numero 15016, garantendo un’esperienza di gioco sicura e conforme alle normative italiane . Oltre alla piattaforma online, Eurobet gestisce oltre 900 ricevitorie fisiche distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo ai clienti un servizio capillare e accessibile. La reputazione di Eurobet è rafforzata dalla sua affidabilità e dalla vasta gamma di servizi offerti, che includono scommesse sportive, giochi da casinò e poker online. La combinazione di una solida presenza online e fisica, unita a una lunga esperienza nel settore, rende Eurobet una scelta privilegiata per gli appassionati di scommesse in Italia.

Registrazione e primo accesso su Eurobet

Aprire un conto su Eurobet è un processo semplice e veloce, pensato per consentire a tutti gli utenti, anche ai meno esperti, di iniziare subito a scommettere online. Come da normativa italiana, la piattaforma richiede l’identificazione dell’utente e la verifica dei dati personali.

Requisiti per aprire un conto gioco

Per registrarti su Eurobet devi:

Avere almeno 18 anni compiuti

Possedere un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente)

(carta d’identità, passaporto o patente) Disporre di un codice fiscale italiano

Avere un indirizzo email attivo e un numero di telefono valido

Procedura step-by-step per registrarsi su Eurobet

Vai sul sito ufficiale di Eurobet e clicca su “Registrati” Inserisci i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) Inserisci i dati di contatto e scegli le credenziali di accesso Carica una copia fronte-retro del documento di identità Accetta termini, condizioni e conferma la maggiore età Invia il modulo di registrazione e attendi l’email di conferma

Entro 30 giorni dalla registrazione, dovrai caricare o inviare il tuo documento per completare la verifica del conto gioco, altrimenti il profilo verrà sospeso.

Sicurezza e protezione dei dati

Eurobet adotta i più alti standard di sicurezza per la protezione delle informazioni personali. I dati sono crittografati e conservati nel rispetto della normativa GDPR. Inoltre, è possibile impostare: