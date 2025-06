“Il Settebello, nel cuore della leggenda”: il documentario che celebra la pallanuoto azzurra

Un viaggio profondo nel cuore della pallanuoto e dello sport italiani. Venerdì 4 luglio, in prima serata su Rai2, andrà in onda “Il Settebello, nel cuore della leggenda“, un documentario che racconta come mai prima d’ora l’anima e la storia della Nazionale maschile italiana, una delle squadre più vincenti e affascinanti dello sport tricolore.

15 per Singapore 🤽‍♂️



Il Settebello è pronto per i Campionati Mondiali di pallanuoto, in programma da venerdì 11 a giovedì 24 luglio, ai quali si presenterà come vice-campione in carica.



I nomi degli azzurri selezionati qui 👉 https://t.co/wglaUNbIEr@FINOfficial_ pic.twitter.com/8x6LfvIV6b — CONI (@Coninews) June 30, 2025

Prodotto da Fremantle in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Gino Clemente, Valdo Gamberutti e Jesus Garcé Lambert (anche regista), il film apre le porte sul lato più intimo e autentico del Settebello, ed è stato realizzato seguendo da vicino la preparazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per la prima volta, le telecamere hanno potuto documentare, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, il duro percorso di allenamento che precede i grandi eventi internazionali, svelando sacrifici, dinamiche di gruppo, emozioni private e la tensione agonistica vissuta giorno dopo giorno.

Nel documentario trovano spazio aneddoti, confessioni e retroscena dei protagonisti, tra cui i campioni Francesco Di Fulvio, Marco Del Lungo, Andrea “Deddy” Fondelli e Gonzalo “Chalo” Echenique, insieme al condottiero Sandro Campagna, ex fuoriclasse e oggi allenatore simbolo.

Si ripercorrono i grandi momenti della squadra, dal trionfo a Barcellona ‘92 alle recenti battaglie sportive, come la protesta alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo l’ingiusta sconfitta con l’Ungheria, immortalata nella potente immagine degli Azzurri che voltano le spalle alla giuria durante l’inno.

Il nome Settebello, ispirato alla carta più fortunata del gioco della scopa e simbolo dei sette giocatori in vasca, è il simbolo di spirito di squadra, storia, identità italiane. Il regista Jesus Garcés Lambert spiega: “Seguendo la loro preparazione ho scoperto più di uno sport. Ho incontrato atleti straordinari che lottano in acqua e vivono fuori dall’acqua storie di cadute e rinascite. Questo è un viaggio nell’anima”.

“Il Settebello, nel cuore della leggenda” è dunque un omaggio visivo e narrativo a una delle più nobili rappresentanti dello sport italiano, un documentario che emoziona e ispira. Un appuntamento imperdibile per chi ama la passione, la maglia azzurra e le grandi storie di uomini veri, dentro e fuori dalla piscina.

