Pallavolo, Italia senza paura: schianta gli Usa e sogna le Finals

La Nations League di pallavolo entra nel vivo e l’Italia di De Giorgi risponde presente. Dopo il passo falso contro il Brasile, gli azzurri reagiscono da grande squadra, dominando gli Stati Uniti in tre set. La corsa verso le Finals di Ningbo è ancora tutta da decidere, ma gli equilibri ora sembrano pendere sempre di più in chiave azzurra. E con sei vittorie su otto gare, la fiducia è alta.

Che notte a Chicago per gli azzurri della pallavolo! 🤩



L’Italia di De Giorgi batte i padroni di casa 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) e conquista la sesta vittoria nella VNL e il momentaneo terzo posto nella classifica generale 💪🏐#Pallavolo #Volleyball #VNL2025 #ItalVolley pic.twitter.com/RNu6I9qojB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 30, 2025

L’Italia chiude in bellezza la seconda tappa della Nations League battendo 3-0 gli Stati Uniti e confermandosi al terzo posto della classifica generale. Un risultato netto, frutto di un atteggiamento solido e di una risposta immediata dopo il ko al tie-break contro il Brasile. La squadra di De Giorgi è scesa in campo con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Galassi e Gargiulo al centro, Michieletto e Porro schiacciatori, Laurenzano libero.

Il primo set si chiude grazie a un buon apporto di Rychlicki e a un ace di Porro. Nel secondo parziale sono gli Usa a partire meglio (9-6), ma il muro e la forza dei centrali italiani ribaltano l’inerzia. Nel terzo set l’Italia gestisce, non lascia spazi e chiude senza affanni. Top scorer della partita è stato Rychlicki con 19 punti.

Ora gli Azzurri rientrano in Europa per affrontare a Lubiana l’ultima settimana della fase preliminare. Dal 16 al 20 luglio l’Italia affronterà nell’ordine Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. In palio c’è un posto tra le migliori per volare in Cina, dove si giocheranno le Finals di Ningbo. E con questo spirito, nulla è precluso.

