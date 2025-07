Pallavolo, è il momento dell’Italia: anche gli uomini in semifinale di Nations League

È un momento d’oro per la pallavolo italiana, che si gode il trionfo della Nazionale femminile, fresca vincitrice della Nations League, e l’ottimo percorso degli uomini, ora approdati in semifinale. La squadra di Fefè De Giorgi conferma solidità e spirito vincente, guidata da un gruppo maturo e competitivo. Dopo settimane convincenti tra Canada, Stati Uniti e Slovenia, gli azzurri fanno sul serio anche nella fase finale in Cina.

Pallavolo VNL maschile – L’Italia (battuta Cuba 3-1) torna in semifinale per la terza volta https://t.co/kRR03EfI2m pic.twitter.com/GrGDbfee0u — Carlotta Rossi (@CarlottaRossi11) July 30, 2025

L’Italia maschile ha conquistato l’accesso alle semifinali della VNL 2025 superando Cuba 3-1 nei quarti di finale disputati al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo. I parziali (25-18, 25-19, 20-25, 25-21) raccontano di una partita ben gestita, in cui gli azzurri hanno saputo partire forte, contenere la reazione avversaria e chiudere con lucidità. Ora la squadra di De Giorgi attende la vincente della sfida tra Francia e Slovenia, in programma domani mattina alle 9 italiane.

La prestazione corale è stata ancora una volta il punto di forza dell’Italia, che ha saputo unire intensità, tecnica e concentrazione. Non è mancato il momento di difficoltà nel terzo set, quando Cuba ha alzato il ritmo e trovato spazi nella difesa azzurra. Ma nel quarto parziale è emersa la capacità degli italiani di rimanere uniti e gestire la pressione, imponendosi con personalità.

Tra i protagonisti della serata si sono distinti Michieletto, autore di 18 punti, e Rychlicki, che ha messo a segno 16 punti in una partita solida sotto rete. Il miglior realizzatore del match è stato però il cubano Yant, con 22 punti, a conferma della qualità dell’avversaria. Per l’Italia si tratta dell’undicesima vittoria nella manifestazione: tre successi in Canada, tre a Chicago, quattro a Lubiana e ora il successo ai quarti in Cina.

Appuntamento ora al 2 agosto alle 13 italiane, quando gli azzurri si giocheranno l’accesso alla finalissima. La missione continua.

