Atletica, Marcell Jacobs a cuore aperto: “Vi dico come sto e cosa farò adesso”

Negli ultimi mesi, Marcell Jacobs ha vissuto una fase complicata, dentro e fuori dalla pista. Prima le polemiche a distanza con Filippo Tortu, poi gli infortuni muscolari che ne hanno minato la preparazione. A tutto questo si è aggiunta un’assenza prolungata dai radar delle grandi competizioni, alimentando dubbi e critiche.

Ma ora il campione olimpico dei 100 metri è pronto a lasciarsi tutto alle spalle e guardare avanti, puntando tutto sui Mondiali di Tokyo. E ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale spiega innanzitutto di essere guarito dagli infortuni e di stare bene. (continua dopo la foto)

Jacobs ha scelto di tornare alle origini, allenandosi da oltre quaranta giorni al campo Tre Stelle di Desenzano, lo stesso in cui è cresciuto come atleta e come uomo. “Cercavo una base estiva e le condizioni sono ideali. E poi qui c’è Jeremy, il mio primo figlio”, racconta. In attesa della partenza per il Giappone, Jacobs si allena da autodidatta, con il supporto quotidiano in video call del coach Rana Reider, ancora in Cina per motivi personali.

Nel frattempo, il velocista azzurro è sempre più coinvolto nel progetto dell’Academy e dello Sports Center che portano il suo nome. «Abbiamo appena allestito una struttura con attrezzi e due vasche per la crioterapia. E lunedì ho fatto da allenatore a un gruppo di ragazzi dei corsi», spiega con orgoglio.

L’ultimo colpo basso lo aveva subito a Turku, dove una gara deludente aveva acceso dubbi sulle sue condizioni. “Mi ha trattato Müller-Wohlfahrt a Monaco: tutto partiva da un blocco alla schiena. Ora la situazione è rientrata”.

Jacobs ha rinunciato a diverse competizioni per recuperare appieno, consapevole che il vero obiettivo è Tokyo. Ovviamente Marcell vorrebbe arrivarci al massimo per giocarsela fino in fondo, anche se nell’intervista spiega un po’ a sorpresa che “La semifinale sarà lo scoglio più difficile”. La necessità di passare il turno senza spendere tutte e energie, in effetti, può essere maggiore della finale stessa. (continua dopo la foto)

Nonostante l’assenza del gruppo di allenamento, Marcell si sente motivato: “Mi manca un po’ il confronto in pista, ma la resistenza e l’intensità stanno tornando su buoni livelli”. Il rientro ufficiale è fissato per il 20 agosto nella Diamond League di Losanna, un test prima della partenza per il Giappone.

Jacobs non nasconde di aver sofferto per le critiche social: “C’è stato un momento in cui mi facevano male, ora ho imparato a ignorarle. Qualcuno pronto a giudicare ci sarà sempre”. La staffetta azzurra resta un’incognita: “Siamo tutti alle prese con problemi fisici, tranne Desalu. Capisco le difficoltà di Di Mulo”.

Tornare a Tokyo, per lui, sarà molto più che un viaggio sportivo: sarà un ritorno emotivo sul luogo della consacrazione. “Sarà tutto diverso, ma molto emozionante. Andrò a fare un giro nello stadio prima dell’inizio, per non farmi travolgere dai ricordi”. Un nuovo inizio, proprio là dove tutto era cominciato.

