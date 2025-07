Ceccon, straordinaria rimonta! Gara spettacolare, e arriva la medaglia

La Nazionale italiana di nuoto continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali di Singapore. Dopo l’impresa di Quadarella, arriva un’altra medaglia per il team azzurro: Thomas Ceccon conquista un prestigioso argento nei 100 metri dorso, specialità in cui è campione olimpico in carica.

Il 24enne vicentino ha fermato il cronometro in 51″90, appena cinque centesimi alle spalle del sudafricano Pieter Coetze, oro in 51″85. Una gara in rimonta, quella di Ceccon, dopo una partenza lenta che l’aveva visto virare con mezzo secondo di ritardo rispetto ai migliori. Ma nel prosieguo della gara Ceccon ha messo in acqua tutta la sua classe, lasciandosi dietro avversari agguerriti come il francese Yohann Ndoye-Brouard (bronzo in 51″92).

Ceccon ha commentato la gara con lucidità, e anche con un pizzico di rammarico: “Venivo qui per vincere, ma va bene comunque. È un buon tempo, sotto i 52”, non lo facevo da tre anni. Non pensavo andassero così forte”, ha dichiarato.

Questo argento è il terzo podio per Ceccon in questa edizione dei Mondiali, a conferma di un rendimento continuo nonostante le tante gare disputate. E pensare che nelle eliminatorie aveva rischiato l’eliminazione per un eccessivo controllo. In semifinale aveva già alzato il ritmo, firmando il quarto tempo assoluto in 52″35.

Ottime notizie anche dalla rana: Simone Cerasuolo, 22enne imolese, ha centrato la finale dei 50 metri con il secondo tempo assoluto, 26″64, alle spalle del cinese Qin Haiyang (26″52). Una prova solida e in crescendo, dopo aver ottenuto il miglior crono nelle batterie del mattino. Fuori invece Nicolò Martinenghi, solo tredicesimo in 27″03.

L’Italia del nuoto continua così a scrivere pagine importanti in questa rassegna iridata, tra giovani in rampa di lancio e campioni che non smettono mai di stupire.

