Mondiali di nuoto, fantastico Ceccon: medaglia e record italiano

Mondiali di Nuoto, altro squillo azzurro dalla vasca di Singapore. Thomas Ceccon conquista la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla, impreziosendo la sua finale con il nuovo record italiano: 22”67. È la seconda medaglia personale per lui in questa edizione, dopo l’argento conquistato nella staffetta 4×100 stile libero.

July 28, 2025

Per il nuotatore veneto, già campione mondiale della distanza nel 2023 a Fukuoka, è l’ennesima conferma di un talento cristallino e continuo nel tempo. In carriera, ai Mondiali in vasca lunga, ha già collezionato 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

Ceccon ha chiuso la gara alle spalle del francese Maxime Grousset, oro in 22”48, e dello svizzero Noè Ponti, argento in 22”51. Il tempo dell’azzurro, 22”67, vale però il nuovo primato nazionale, a conferma di una condizione eccellente.

Ai piedi del podio si è fermato il portoghese Diogo Matos Ribeiro (22”77), seguito dal britannico Benjamin Proud (22”79), dall’olandese Nyls Korstanje e dal tedesco Luca Armbruster (entrambi 22”84), e dal brasiliano Guilherme Santos (22”92).

L’Italia continua così a raccogliere risultati importanti in questa edizione numero 22 dei Campionati Mondiali di nuoto, ospitata nella World Aquatics Championships Arena di Singapore. Una manifestazione storica che ha visto la prima edizione nel 1973 a Belgrado, mentre l’anno scorso si era svolta a Doha.

Per due volte, la rassegna iridata si è svolta anche in Italia, entrambe a Roma, nel 1994 e nel 2009. E proprio gli azzurri, anche nel 2025, stanno contribuendo a scrivere un’altra pagina brillante del nostro nuoto. E non è finita qui.

