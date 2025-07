Mondiali di Nuoto, l’impresa di Martinenghi: dalla squalifica (annullata) alla medaglia

Ai Mondiali di Nuoto è arrivata la bella impresa di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana. Il nostro atleta ha avuto forza di rialzarsi a seguito di una (parziale) ingiustizia. Dopo una squalifica assurda in semifinale, poi cancellata dal Var, è tornato in corsia e ha conquistato un argento mondiale che pesa come un oro.

E comunque Martinenghi ha tirato giù il flu game con il miglior tempo stagionale, prestazione per tempo anche migliore di quella con cui ha vinto l'oro a Parigi l'anno scorso#Singapore2025
— Marco (@MRC_typing) July 28, 2025

Un anno dopo l’impresa olimpica di Parigi, l’azzurro dimostra ancora una volta di essere tra i giganti della rana. Ai Mondiali di Singapore 2025, Martinenghi è secondo nei 100 rana in 58″58, battuto solo dal cinese Qin.

Questo nuovo podio arricchisce un curriculum che ha pochi eguali nella storia del nuoto italiano. Martinenghi è stato campione europeo a Roma nel 2022, iridato a Budapest nello stesso anno, e soprattutto campione olimpico a Parigi 2024.

Il primo grande acuto era arrivato nel 2019 agli Assoluti di Riccione, con quel 58″75 che aveva abbattuto per la prima volta in Italia il muro dei 59 secondi. Da lì, una crescita continua, costruita con fatica e talento.

La sua consacrazione era già arrivata a Tokyo 2020 con due bronzi (individuale e staffetta), seguita da un triennio da protagonista assoluto: oro e argento ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021, altri tre podi a Budapest 2022, e una marcia trionfale agli Europei di Roma, con tre ori e un argento. (continua dopo la foto)

Nel 2023 a Fukuoka un altro argento mondiale, bissato a Doha 2024, insieme al bronzo nella 4×100 mista. Poi l’apoteosi parigina e ora il sigillo di Singapore, simbolo di una continuità ad altissimo livello.

Questa medaglia arriva in una cornice particolare: una squalifica annullata, il rischio di veder sfumare tutto prima ancora della finale, e la risposta di un campione che ha scelto di far parlare solo il cronometro.

Un anno dopo l’oro sotto la Tour Eiffel, Martinenghi torna sul podio mondiale. E lo fa con la classe, la determinazione e la forza mentale che appartengono ai grandi. Ancora una volta, l’acqua ha detto la verità.

