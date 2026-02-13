Nel cuore delle Dolomiti, in una giornata in cui meteo e tensione agonistica hanno alzato ulteriormente il grado di difficoltà, l’Italia si è presa una delle medaglie più pesanti dei Giochi: Federica Brignone ha conquistato l’oro nel SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo, firmando un successo che va oltre il cronometro. È un risultato che sposta l’inerzia emotiva della spedizione azzurra e che, soprattutto, racconta una storia di ritorno, coraggio e gestione perfetta del rischio su una pista che non perdona. Sul podio con lei la francese Romane Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter, mentre per l’altra grande attesa italiana, Sofia Goggia, la gara è finita anzitempo: uscita nel terzo settore dopo una partenza brillante, in un SuperG dove ogni minima sbavatura è stata punita immediatamente.

Un oro costruito tra tecnica e testa: la gara di Brignone settore per settore

Il SuperG olimpico non è mai “solo” una prova di velocità: è la disciplina in cui la sciatrice deve essere velocista e interprete, aggressiva ma lucida, capace di trasformare una traccia in un piano di gara da eseguire con precisione quasi chirurgica. Federica Brignone ha fatto proprio questo. La sua discesa è stata un equilibrio continuo tra intensità e controllo, con una lettura della linea che ha dato l’impressione di essere sempre un mezzo passo avanti rispetto alle insidie della pista. In condizioni non semplici, con visibilità e ritmo che potevano cambiare da un passaggio all’altro, l’azzurra ha scelto una sciata “piena”, senza frenate emotive.

La chiave è stata la gestione dei punti dove di solito si perde tempo: i cambi di pendenza, le transizioni in cui la velocità “scappa” e costringe ad assorbire e rilanciare, i tratti in cui si deve accettare di scorrere lasciando lo sci libero. Brignone ha dato la sensazione di non rincorrere mai la pista: l’ha guidata, imponendo un ritmo che ha reso difficile per le rivali recuperare nei tratti di scorrimento. In un SuperG olimpico, dove il margine è spesso fatto di centesimi e di scelte, quel tipo di continuità vale oro.

Il podio racconta anche quanto fosse sottile la linea tra gloria e rimpianto: Romane Miradoli ha portato una prova solida e pulita, giocando la carta della regolarità, mentre Cornelia Huetter ha confermato l’attitudine da gara secca, trovando velocità nei tratti più favorevoli e limitando i danni dove la pista chiedeva sensibilità. Ma la differenza, oggi, l’ha fatta la completezza: Brignone non ha avuto “buchi” nella sua discesa, e in una gara così il vuoto di un solo settore può essere fatale.

Parallelamente, la gara di Sofia Goggia è stata lo specchio crudele del SuperG: un avvio forte, l’idea di poter attaccare davvero la vittoria, poi l’uscita nel terzo settore. Non è solo un episodio: è la fotografia di quanto sia complicato, su queste piste, spingere al massimo senza superare quel limite invisibile che separa la traiettoria perfetta dall’errore. Per l’Italia, il bilancio del giorno resta comunque enorme: l’oro di Brignone pesa come un macigno positivo sul medagliere e sul morale del gruppo.

Il ritorno dopo l’infortunio e l’oro “pesante”: cosa significa per l’Italia e per i Giochi

Questo successo non nasce in una settimana. L’oro di Federica Brignone arriva a distanza di 315 giorni da un infortunio serio che avrebbe potuto cambiare il finale della sua carriera. Il dato, in sé, non è un dettaglio statistico: è il contesto che rende l’impresa ancora più significativa. Rientrare ad altissimo livello dopo uno stop lungo non è solo una questione di recupero fisico; è soprattutto la ricostruzione di fiducia nei propri automatismi, nella tenuta della gamba, nella capacità di “mollare i freni” quando serve davvero. Il SuperG olimpico è esattamente quel tipo di prova che non concede compromessi: se scendi con un dubbio, perdi; se scendi con troppa rabbia, sbagli. Brignone ha trovato la via più difficile e più nobile: la lucidità nell’attacco.

@fanpage.it “Io ho capito subito che mi ero fatta male, ma così male non avrei mai pensato” Federica Brignone parla di uno dei momenti più difficili della sua vita, la dipendenza e la ripartenza Il percorso riabilitativo viene descritto come una sequenza di giornate senza tregua, fatte di dolore, ripetizione e progressi conquistati, con un elemento psicologicamente decisivo: accettare di perdere autonomia e dipendere dagli altri anche nelle attività più semplici. L’intervista completa sul canale YouTube di Fanpage.it ♬ suono originale – Fanpage.it

Il trionfo, poi, ha un significato simbolico immediato per Milano-Cortina 2026: vincere nello sci alpino, a Cortina, è una dichiarazione identitaria per lo sport italiano. Non è soltanto una medaglia in più, è una vittoria “di casa”, davanti a un pubblico che sente lo sci come tradizione e come orgoglio nazionale. A rendere la scena ancora più solenne, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle piste: un elemento istituzionale che, in questi casi, amplifica la percezione storica del momento e consegna l’immagine dell’atleta al racconto collettivo del Paese. Non è frequente che un oro olimpico riesca a unire così chiaramente risultato sportivo, contesto e valore simbolico.

Per Brignone, infine, è il primo titolo olimpico della sua carriera e completa un percorso di eccellenza che la colloca tra i nomi più importanti dello sci italiano. Non è una vittoria di opportunità, ma di costruzione: anni di costanza, di gestione della pressione, di evoluzione tecnica. E proprio perché nasce dopo una risalita così ripida, questo oro ha un suono diverso: è la medaglia di chi è tornata non “abbastanza”, ma al massimo.

Dietro le quinte di una giornata olimpica: meteo, rischi e scelte che decidono un SuperG

Il SuperG è una disciplina che vive di dettagli, e in contesto olimpico questi dettagli si moltiplicano. Il meteo, per esempio, non è un semplice sfondo: diventa una variabile tattica. Visibilità che cambia, luce piatta, neve trasformata, tratti più aggressivi e altri più “molli”: tutte condizioni che obbligano atlete e staff a un lavoro di adattamento continuo.

In una discesa di questo tipo, la preparazione del materiale è un capitolo decisivo: la scorrevolezza nelle sezioni veloci e la tenuta nelle curve più cariche sono spesso una coperta corta, e trovare il compromesso giusto significa avere una chance concreta di vincere. Brignone, oggi, ha dato l’impressione di avere un assetto perfettamente calibrato per il tracciato: abbastanza scorrevole per non perdere nei tratti che contano, abbastanza stabile per poter spingere dove la pista chiedeva decisione.

La gestione del rischio è un altro punto chiave. In un SuperG olimpico, molte atlete sanno di avere “una sola” occasione: non c’è la possibilità di recuperare in una seconda manche come in gigante o in slalom. Questo spinge inevitabilmente a un approccio più aggressivo, ma l’aggressività va dosata. La gara di Sofia Goggia lo dimostra: partire forte è spesso necessario per andare a medaglia, ma quando arrivi nei settori più tecnici la pista ti chiede un margine che, se non esiste, ti presenta il conto. L’uscita nel terzo settore racconta proprio questo: una linea tirata, un’impostazione al limite, e l’inevitabile conseguenza quando le condizioni non permettono di “sorvolare” l’errore.

La differenza tra una medaglia e un piazzamento, in questi contesti, passa anche dalla capacità di interpretare i segnali della pista in tempo reale: una sconnessione, una traiettoria che “spinge fuori”, una porta che ti obbliga a cambiare ritmo. Brignone ha risolto i problemi mentre si presentavano, senza irrigidirsi. È un segno di maturità sportiva: quando l’atleta non subisce la gara, ma la guida.

Guardando avanti, l’oro nel SuperG femminile mette in moto anche le letture più ampie dei Giochi: lo sci azzurro si conferma asse portante, la pressione sulle prossime gare cambia volto e le avversarie capiscono che, su queste nevi, l’Italia non è solo padrona di casa ma anche avversaria diretta. In un’Olimpiade, le medaglie fanno classifica; alcune, però, fanno anche storia. Quella di Federica Brignone a Cortina appartiene chiaramente alla seconda categoria.