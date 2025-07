La prima giornata dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore si apre con una sorpresa e si chiude con una medaglia d’argento. Il protagonista della mattinata è Nicolò Martinenghi, inizialmente squalificato nelle semifinali dei 100 rana per una presunta gambata irregolare. Il suo tempo di 58.62, che lo aveva piazzato secondo alle spalle del cinese Qin, era stato cancellato dalla giuria. Dopo una revisione video, tuttavia, la squalifica è stata annullata: Martinenghi è quindi riammesso in finale, dove gareggerà insieme a Ludovico Viberti, autore del terzo miglior tempo in semifinale (58.89).

Carlos D’AMBROSIO, Thomas CECCON, Lorenzo ZAZZERI e Manuel FRIGO, coadiuvati da Leonardo DEPLANO in batteria, si sono piazzati al posto d'onore nella staffetta 4×100 stile libero maschile dei Campionati mondiali degli sport acquatici in corso di svolgimento a Singapore



Argento con record italiano nella 4×100 stile libero maschile

Nel pomeriggio arriva la prima gioia per il nuoto azzurro. Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquistano una splendida medaglia d’argento nella 4×100 stile libero maschile, firmando il nuovo record italiano in 3.09.58. Una prova maiuscola fin dalle prime vasche, con D’Ambrosio autore di un 47.78 a soli 18 anni. Ceccon e Zazzeri tengono l’Italia in corsa per l’oro, ma nel finale è l’Australia a imporsi con 3.08.97, grazie a una frazione monstre di Chalmers (46.5 lanciato). Bronzo agli Stati Uniti. La staffetta azzurra conferma la sua continuità: sempre sul podio da Tokyo 2021 in poi.

Finale amara per la 4×100 femminile, ma arriva il primato nazionale

Bene anche le ragazze della 4×100 stile libero femminile, che chiudono al 7° posto ma con un nuovo record italiano (3.35.18). Il podio sfuma solo nell’ultima frazione, dopo che le azzurre erano state in zona medaglia fino ai 300 metri. Buona la prova di Sara Curtis (53.29), ma nel finale l’Italia viene superata da più avversarie. L’oro va ancora all’Australia (3.30.60), seguita da Stati Uniti e Paesi Bassi.

ROME, ITALY – 2025/06/27: Lorenzo Zazzeri of Italy (L) and Manuel Frigo of Italy (R) in action during the Men’s 100m Freestyle Final A on Day 2 of the International Swimming – 61th “Settecollli” Trophy 2025. (Photo by Elena Vizzoca/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

De Tullio sfiora il podio nei 400 stile, Ceccon in finale nei 50 farfalla

Giornata positiva anche per Marco De Tullio, che chiude sesto nei 400 stile libero con il tempo di 3.42.59, a soli 24 centesimi dal quarto posto. La gara è stata vinta al fotofinish dal tedesco Lukas Martens (3.42.35) davanti a Short e Kim Woomin. Nelle semifinali dei 100 farfalla, Cocconcelli non riesce ad accedere alla finale (ottava nella sua batteria), mentre Thomas Ceccon si qualifica nei 50 farfalla con il settimo tempo (22.84), tenendo energia per la staffetta pomeridiana.

Solo una finale senza italiani, McIntosh domina nei 400 stile donne

L’unica finale della giornata senza azzurri è quella dei 400 stile libero femminili, dove la canadese Summer McIntosh domina in 3.56.26, precedendo Bingje Li e Katie Ledecky. Fuori nelle batterie dei 200 misti Anita Gastaldi e Sara Franceschi.

L’Italia può sorridere: la prima giornata porta già un argento, due record italiani e due finalisti nei 100 rana, in attesa delle prossime sfide.