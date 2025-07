Paltrinieri, doppia operazione: per quanto tempo dovrà fermarsi

Dopo le fatiche mondiali e tre medaglie d’argento conquistate a Singapore, Gregorio Paltrinieri è costretto a fermarsi. Il campione azzurro del nuoto è stato infatti sottoposto a un doppio intervento chirurgico al gomito e al dito della mano sinistra. A comunicarlo è stata la Federazione Italiana Nuoto, che ha diffuso un bollettino medico dettagliato sulle condizioni dell’atleta.

L’intervento è stato eseguito all’ospedale di Sassuolo, dove l’équipe guidata dal professor Giuseppe Porcellini ha effettuato un’artroscopia al gomito sinistro per rimuovere una vite intra-articolare, residuo di una vecchia frattura risalente all’agosto 2024, al termine dei Giochi Olimpici. (continua dopo la foto)

In parallelo, il dottor Stefano Manzieri è intervenuto sulla frattura del dito rimediata da Paltrinieri durante la gara dei 10 km in acque libere disputata ai Mondiali di Singapore. Una gara in cui il nostro campione ha ottenuto uno straordinario secondo posto, in una disciplina di grande difficoltà e che richiede capacità di concentrazione e resistenza.

Ora “Greg” è costretto a fermarsi per riaggiustare la sua “macchina perfetta” e ripartire, come lui stesso ha dichiarato di voler fare. Il tempo di recupero stimato per il rientro alle attività è di 6-8 settimane, al termine delle quali il nuotatore potrà tornare agli allenamenti con vista sui prossimi impegni internazionali.

Nonostante il doppio intervento, Paltrinieri ha voluto rassicurare i suoi tifosi con il solito tono ironico. Su Instagram ha scritto: “Mi sono veramente rotto il….”, aggiungendo ringraziamenti all’équipe medica e uno spassoso aneddoto: “Mi hanno rimosso la vite nel gomito che mi dava fastidio da un anno e sistemato il dito rotto a Singapore. E mi hanno anche offerto un chilo di pizza ieri sera”. (continua dopo la foto)

Ora per Greg si apre una fase di riabilitazione e recupero, con l’obiettivo di tornare al top in tempo utile per le prossime competizioni. Le operazioni hanno risolto problemi che non potevano essere rimandati, e anche se lo costringeranno a un periodo di riposo, Ma sicuramente il nostro atleta saprà approfittarne per ricaricarsi.

La voglia, a giudicare dallo spirito, non manca affatto. Gli obiettivi futuri sono già nel mirino, e tifosi e gli appasionati lo aspettano per nuove emozioni e nuove medaglie.

