Ginnastica, dramma per l'atleta azzurro: terribile incidente in gara, è in coma

È un momento durissimo per la nazionale italiana di ginnastica, scossa da un drammatico incidente avvenuto durante le Universiadi estive di Essen, in Germania. Un’atmosfera irreale ha avvolto la competizione, dopo che uno dei protagonisti della squadra azzurra è rimasto gravemente ferito in gara. La decisione della Federazione italiana è stata immediata: ritiro della squadra e massima attenzione alle condizioni dell’atleta.

Lorenzo Bonicelli cade nella prova agli anelli alle Universiadi: operato al collo, è in coma https://t.co/RZO2RBL3nJ pic.twitter.com/n0iCnDNt1u — Repubblica (@repubblica) July 25, 2025

Il ginnasta infortunato è Lorenzo Bonicelli, 23 anni, originario di Abbadia Lariana (Lecco). L’incidente è avvenuto mercoledì 23 luglio, durante l’esercizio agli anelli, quando il giovane è caduto malamente sul collo, restando immobile sulla pedana. I soccorsi sono stati tempestivi e lo staff della Fisu ha compreso subito la gravità della situazione. (continua dopo la foto)

Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Essen, Bonicelli è stato operato in serata alle vertebre cervicali. Secondo quanto riportato da Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale Ginnastica, il ginnasta è stato indotto in coma farmacologico: “Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni”, ha scritto su Facebook. Dall’ospedale, intanto, non sono stati emessi bollettini ufficiali, ma è trapelato che l’intervento è tecnicamente riuscito.

La Federginnastica italiana, attraverso il presidente Andrea Facci e il responsabile medico Andrea Ferretti, è in costante contatto con lo staff tedesco. Bonicelli, che studia Economia all’Università Mercatorum e fa parte della società Ghislanzoni Gal, aveva esordito a livello internazionale nel 2017 e conquistato il bronzo a squadre ai Mondiali giovanili di Gyor nel 2019.

Dopo gli anni difficili della pandemia, Lorenzo era tornato in piena attività, contribuendo lo scorso anno alla qualificazione olimpica dell’Italia ai Mondiali di Anversa. Quest’anno era rimasto fuori dagli Europei, ma per tutti era solo una questione di tempo: il suo nome era già nel taccuino in vista dei Giochi di Los Angeles 2028, soprattutto per il suo talento alla sbarra, la specialità in cui eccelle. (continua dopo la foto)

Il suo infortunio ha toccato tutto l’ambiente della ginnastica italiana. Dalla Croazia, dove la nazionale giovanile è impegnata nel Festival Olimpico della Gioventù Europea, è arrivato anche il messaggio del tecnico Paolo Bucci: “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Lorenzo e speriamo che tutto si risolva per il meglio”.

L’Italia della ginnastica ora trattiene il fiato, aspettando con ansia notizie positive da Essen. L’unico augurio possibile, condiviso da tutti, è che Lorenzo Bonicelli possa riprendersi completamente e tornare a una vita normale.

