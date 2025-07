Home | Mondiali di Nuoto a Singapore, per l’Italia arriva la settima medaglia

Singapore si sta rivelando terra di conquista per il nuoto azzurro. Ai Mondiali, l’Italia sta inanellando prestazioni di alto livello, con medaglie che sono arrivate dalle acque libere e ora dal nuoto artistico, in un’alternanza di protagonisti affermati e giovani sorprese. Dopo i podi conquistati da Paltrinieri e Taddeucci, è ora il turno di Filippo Pelati, 18 anni, che conquista una storica medaglia di bronzo nel solo libero maschile, portando a sette il bottino complessivo per la spedizione italiana.

CHE DEBUTTOOOOOOOOOOOOOOO 🤩



All’esordio mondiale tra i grandi, Filippo Pelati va subito a segno! ✨

Alla rassegna iridata di nuoto artistico conquista un fantastico BRONZO nel solo libero maschile! 🥉



Facciamoci sentire fino a Singaporeeeeeeeeeeee 🙌#ItaliaTeam @FINOfficial_ pic.twitter.com/nVBlJT85lR — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 21, 2025

Esordio mondiale da sogno dunque per Filippo, che ha chiuso la sua prova con il punteggio di 213.9850, salendo sul podio dietro al russo Aleksander Maltsev (229.5613), in gara come atleta neutrale, e al cinese Muye Guo (220.1926). Il giovane ferrarese, poliziotto, si allena a Bologna sotto la guida di Beatrice Casalini, ed è considerato l’erede di Giorgio Minisini, pioniere e pluricampione italiano del sincro maschile.

“Non è stato facile prendere il posto di Giorgio, ma ho fatto tanti sacrifici. Questa è la medaglia della resilienza”, ha dichiarato in lacrime Pelati, visibilmente emozionato dopo la premiazione. “Dedico questa medaglia ai miei genitori che mi hanno sempre aiutato e sostenuto. Per me è un onore vestire questi colori”.

Pelati ha danzato sulle note de “L’Uccello di fuoco” di Stravinskij, in una coreografia firmata da Anastasia Ermakova, con il tema “Il Diavolo”. Un’esecuzione intensa e raffinata, che ha conquistato i giudici e lasciato il segno. “Ho sentito bene la musica dentro di me e ho cercato di trasmetterla il più possibile“.

“Mai mi sarei aspettato una medaglia mondiale, ma l’ho meritata perché ho eseguito bene l’esercizio preparato con i tecnici”, ha aggiunto il 18enne, reduce anche dalla maturità scientifica. Il podio di Pelati rappresenta una nuova era per l’Italia del sincro, ma anche il segnale che il talento può superare ogni barriera, anche quella dell’età e dell’esperienza.

Leggi anche: