Gregorio Paltrinieri chiude ai piedi del podio nella nuova prova dei 3 km sprint knock out ai Mondiali di Sentosa. Non era la sua gara preferita e lo aveva detto alla vigilia, ma il fuoriclasse azzurro si è comunque reso protagonista di una buona rimonta fino al quarto posto. A vincere, manco a dirlo, è stato ancora una volta il tedesco Florian Wellbrock, che ha dominato la finale maschile con il tempo di 5’46″0, completando così la tripletta d’oro dopo le vittorie nei 5 e nei 10 chilometri.

Gregorio Paltrinieri finished fourth in the men's 3 km knockout at the World Championships, with gold going to Wellbrock (GER), silver to Betlehem (HUN), and bronze to Olivier (FRA). — ARYA™ (@elia_mafhh) July 19, 2025

Il podio e gli altri italiani

Alle spalle di Wellbrock si è piazzato David Betlehem, medagliato europeo e olimpico, che ha fermato il cronometro a 5’47″7. Il terzo gradino del podio è andato al francese Marc Antoine Olivier, anche lui già bronzo nei 5 km e allenato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia, con il tempo di 5’51″1. Paltrinieri ha chiuso in 5’58″9, mentre Matteo Diodato si è fermato in semifinale.

Gregorio Paltrinieri of Italy prepares to compete in the open water swimming 5km Men Final during the 22nd World Aquatics Championships at Sentosa. Singapore (Singapore), July 18th, 2025 (Photo by Insidefoto/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Le parole del capitano azzurro

“E’ stata una gara dura, quella che meno si addice alle mie caratteristiche – ha spiegato Paltrinieri –. Se ci fossero 500 metri senza boe potrei anche essere più competitivo, ma con tre boe è tutto uno stop and go. Wellbrock e Betlehem hanno sfruttato partenza e subacquea, si sono messi davanti e nessuno li ha più ripresi. Ho provato a tenere una posizione laterale per evitare contatti, ma dall’ottavo posto della prima boa non sono riuscito a risalire abbastanza”.

Nonostante il piazzamento, Paltrinieri non fa drammi: “Quarto agli Europei, quarto ai Mondiali, sono due buoni risultati considerando che non è la mia gara. Il dito? Mi ha fatto meno male, era fasciato col nastro per evitare problemi come ieri. Certo, sarebbe stato meglio fare la staffetta oggi, ma siamo pronti. Ce la giocheremo contro Germania, Australia, Ungheria e Francia. Noi siamo i vicecampioni in carica e vogliamo dire la nostra”. Obiettivo: la 19ª medaglia iridata.

Leggi anche: