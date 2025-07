Ginevra Taddeucci continua a scrivere la storia del nuoto in acque libere. Ai Mondiali di Sentosa, la fiorentina ha conquistato la medaglia d’argento nella nuova prova sprint dei 3 km knock out, portando a tre i podi conquistati in questa edizione, tutti d’argento. Un risultato straordinario per l’atleta delle Fiamme Oro e Canottieri Napoli, già medagliata olimpica di bronzo nella 10 km della Senna, che si è confermata tra le nuotatrici più lucide e complete del panorama internazionale.

La gara è stata combattutissima, con continui contatti fisici e sorpassi tra le atlete nel gruppo di testa. Ma Taddeucci ha saputo interpretare meglio di tutte la situazione: mentre le avversarie si scontravano al centro della corsia, ha scelto una traiettoria più esterna e, con un allungo sulla sinistra, ha superato tutte tranne Ichika Kajimoto, vincitrice in 6’19”9. L’azzurra ha chiuso al secondo posto con due secondi di distacco, davanti all’australiana Moesha Johnson e all’ungherese Bettina Fabian, appaiate in terza posizione (6’23”1). Buona prova anche per Antonietta Cesarano, eliminata in semifinale alla sua prima apparizione mondiale.

“Ho visto il buco e l’ho preso”

“Neanche io avrei immaginato di valere il podio“, ha ammesso Taddeucci al termine della gara. “Ero rassegnata al quinto posto, poi davanti si sono picchiate, ho visto il buco e ne ho approfittato. Improvvisamente la gara è diventata un 50 stile libero. Ho messo le gambe e volavo. Paradossalmente stavo peggio nei primi 1500 metri”.

L’azzurra ha poi scherzato con Gregorio Paltrinieri, anche lui protagonista ai Mondiali: “Appena sono uscita sono andata da Greg per dirgli che sono in vantaggio 3-2”, riferendosi al numero di medaglie vinte in questa edizione. Emozionata, ha voluto dedicare il podio a tutte le persone che la supportano: “al mio ragazzo Matteo Furlan, al mio allenatore Giovanni Pistelli, allo staff, alla società, alla federazione e alla mia famiglia“.

SINGAPORE, SINGAPORE – JULY 19: Ginevra Taddeucci of Team Italy celebrates winning silver in the Women’s 3km Knockout Sprint Final on day nine of the Singapore 2025 World Aquatics Championships at The Palawan @ Sentosa on July 19, 2025 in Singapore. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)

Un risultato storico per il nuoto italiano

Con questo terzo podio, Taddeucci diventa la prima italiana a conquistare tre medaglie individuali in un solo Mondiale, confermandosi come una delle punte di diamante del nuoto azzurro. Dopo il bronzo olimpico a Parigi e il quarto posto agli Europei di Stari Grad, la 28enne toscana continua a dimostrare costanza, intelligenza tattica e uno spirito combattivo che la proiettano tra le grandi della disciplina.

