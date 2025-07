Mondiali nuoto fondo: Paltrinieri eroico, argento nella 5 km nonostante l’infortunio

Nemmeno un infortunio alla mano sinistra è riuscito a fermare Gregorio Paltrinieri, che ai Mondiali di nuoto di fondo ha conquistato uno straordinario argento nella 5 chilometri. Il 30enne modenese ha lottato fino all’ultimo metro, arrendendosi solo al tedesco Florian Wellbrock, che lo ha preceduto di appena 2″90. Terzo posto per il francese Marc-Antoine Olivier, mentre per l’Italia c’è rammarico per il quarto posto di Marcello Guidi, rimasto ai piedi del podio.

Gara tattica e combattuta fino all’ultimo

La prova è stata segnata da un ritmo altissimo imposto fin da subito dall’ungherese David Betlehem, autore di una partenza a razzo e di un primo tratto senza fermarsi al rifornimento. Solo Wellbrock è riuscito a tenerne il passo iniziale. Con il passare dei giri, il tedesco ha preso il comando seguito a breve distanza da Paltrinieri, mentre alle loro spalle si accendeva la bagarre con Olivier, Guidi e l’australiano Kyle Lee.

SINGAPORE, SINGAPORE – JULY 18: Silver medallist Gregorio Paltrinieri of Team Italy poses during the medal ceremony for the Men’s 5km Open Water Final on day eight of the Singapore 2025 World Aquatics Championships at The Palawan @ Sentosa on July 18, 2025 in Singapore. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Paltrinieri sfiora l’impresa

A 800 metri dal traguardo, Wellbrock ha piazzato l’attacco decisivo, guadagnando margine sul gruppo. Ma a 200 metri dalla fine, il tedesco ha accusato la fatica e ha subito la rimonta furiosa di Paltrinieri, che ha recuperato diverse lunghezze e ha chiuso a un soffio dall’oro. Un’altra prestazione maiuscola per il campione azzurro, che conferma ancora una volta la sua classe e la sua determinazione, nonostante il dolore fisico.

