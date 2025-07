Setterosa ai quarti di finale: battuta la Cina 13-11 ai Mondiali di pallanuoto

Il Setterosa fatica più del previsto ma conquista il pass per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile, imponendosi 13-11 sulla Cina in una sfida intensa e combattuta. Nonostante il pressing costante delle asiatiche, le azzurre sono sempre rimaste in vantaggio, contenendo il ritorno delle avversarie e conquistando l’accesso al turno successivo, dove sfideranno l’Ungheria sabato 19 luglio.

QUARTI DI FINALE PER IL SETTEROSA 😍💪



Missione compiuta per il Setterosa! L'Italia supera 13-11 la Cina ed entra così tra le migliori otti nazionali del torneo iridato. Nei quarti di finale, il Setterosa sfiderà la fortissima Ungheria#WaterPolo #Pallanuoto #Setterosa pic.twitter.com/LiqPj5b7pW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 17, 2025

Le ragazze guidate da Carlo Silipo partono bene: Agnese Cocchiere sblocca il risultato e permette all’Italia di chiudere il primo quarto avanti 2-0 grazie anche al sigillo di Dafne Bettini. Nel secondo tempo, però, l’Italia si distrae e consente a Wang di accorciare le distanze. Dopo la risposta di Sofia Giustini, arriva un episodio controverso: un gol di Roberta Bianconi viene annullato dal VAR per un fallo precedente, e la Cina sfrutta il rigore assegnato accorciando ancora con Zhang.

Equilibrio e nervi saldi nel momento decisivo

Le due squadre si rispondono colpo su colpo: l’Italia prova a prendere il largo con Bianconi e Chiara Ranalli, ma viene raggiunta da Wang e Zhou. Un altro rigore discusso, questa volta parato da Aurora Condorelli, dà il via al contropiede chiuso in rete da Veronica Gant. La Cina trova comunque il modo di restare in partita, e si va al riposo sul 6-5 per l’Italia.

Nel terzo quarto, l’Italia accelera: dopo la rete di Bianconi, arriva un mini-break firmato Giustini e Bettini (due gol), che sfruttano al meglio le superiorità numeriche portando il punteggio sul 10-6. Ma la Cina reagisce con Nong e Yan, mantenendo vivo il match. L’Italia chiude comunque la frazione avanti 11-9, grazie a un rigore trasformato da Ranalli.

Il finale sorride ancora all’Italia

Nel quarto e ultimo tempo, Yan porta le cinesi sul -1 approfittando di un’inferiorità numerica italiana. Ma è Morena Leone a rimettere le cose a posto con una bella conclusione dalla distanza. Bianconi segna ancora per il +3, prima del definitivo 13-11 con cui le azzurre resistono all’ultimo assalto cinese, coronato dal gol di Shao.

Il Setterosa approda così ai quarti con carattere, lucidità e concretezza, nonostante le difficoltà e le sviste arbitrali. Contro l’Ungheria servirà una prestazione ancora più solida per continuare a sognare.

Leggi anche: