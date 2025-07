Mondiali di Pallanuoto, il Settebello stravince: chi sarà il prossimo avversario

Mondiali di Pallanuoto, dall’adrenalina al controllo totale. Il Settebello passa in due giorni dalle emozioni della vittoria sulla Serbia campione olimpica a una formalità archiviata senza sforzi: 28-4 al Sudafrica, punteggio che dice tutto sull’andamento di una gara senza storia, chiusa di fatto già nei primi sei minuti con un 6-0 secco.

È il miglior modo per blindare il primo posto nel girone A dei Mondiali di Singapore e prepararsi al prossimo snodo fondamentale per il prosieguo del torneo: i quarti di finale contro la temibile Grecia, domenica mattina alle 10. E lì ci vorrà la migliore Italia.

Contro il Sudafrica, formazione giovanissima e fuori livello – solo due reduci da Doha 2024, dove chiusero al 15° posto – l’Italia gioca in scioltezza, mescolando spettacolo e gestione delle energie. Ferrero e Cassia firmano un poker ciascuno, Baggi Necchi difende i pali nell’ultima frazione al posto di Nicosia, e Di Fulvio osserva tutto da bordo vasca per rifiatare.

“La cosa più preziosa è stata la pesante seduta in palestra prima della partita”, ha detto con ironia il c.t. Sandro Campagna alla Rai, a conferma della determinazione con cui il coach azzurro guarda avanti. Ora, dopo il doppio 10-9 subito dalla Grecia contro Montenegro e Croazia nel gruppo D, gli ellenici (guidati da Vlachos) affronteranno il Brasile negli ottavi, e sarà una formalità, poi incroceranno proprio l’Italia.

Paradossalmente, il primo posto ha portato a un sorteggio più complicato per gli azzurri. Ma Campagna, dall’alto della sua esperienza, preferisce non fare drammi: “Una valeva l’altra, da ora in poi conteranno cuore e coraggio”.

Il Settebello con tro il Sudafrica ha passeggiato. I centroboa Bruni, Gianazza e Del Basso hanno fatto la differenza, ,mentre tra i giocatori di movimento soltanto Velotto è rimasto a secco. Una piccola curiosità in una partita che non aveva molto da dire, ma ora dovremo affrontare le vere difficoltà. Quelle, inizieranno da domenica.

