Home | Pallanuoto, Setterosa spietato: ma non basta, ci vorrà lo spareggio

Pallanuoto, per il Setterosa una valanga di gol, un dominio mai in discussione e un messaggio forte lanciato al torneo: L’Italia delle ragazze ha travolto le padrone di casa di Singapore con un clamoroso 32-5, chiudendo al secondo posto il Gruppo A dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile in corso proprio nella città-stato asiatica.

Questionedistile – #Senzacategoria Il Setterosa ne fa 32 ed è negli ottavi contro la Cina: Il Setterosa chiude la prima fase dei Mondiali di Singapore battendo 32-5 la nazionale di casa. La nazionale chiude con 6 punti ed è seconda nel girone dietro… https://t.co/SZ6iIApzEQ — Nuoto Mania (@Nuotomania) July 15, 2025

Un successo schiacciante che non basta però a evitare i playoff di qualificazione ai quarti. Quarti a cui invece accede direttamente l’Australia, che ha battuto le azzurre nel secondo incontro. Il match con Singapore, comunque, non ha avuto storia: l’Italia ha messo subito le cose in chiaro con un 8-0 nel primo tempo, poi ha continuato a dilagare con parziali da 8-1, 6-1 e 10-3.

A guidare l’attacco azzurro è stata una spietata Agnese Cocchiere, autrice di sei reti, più di tutte le avversarie messe insieme. Chiara Ranalli ha seguito a ruota con cinque gol, mentre la veterana Roberta Bianconi ha firmato un poker.

Bene anche Paola Di Maria, Lucrezia Cergol e Sofia Giustini, tutte con tre marcature. A completare lo show offensivo azzurro i gol di Morena Leone, Sara Cordovani, Veronica Gant, Dafne Bettini, Alessia Millo e Carlotta Meggiato. Per Singapore sono andate a segno Heather Lee (due reti), Jingxuan Yap, Abielle Yeo e Celeste Wan.

Nonostante il festival del gol, le ragazze allenate da Carlo Silipo chiudono il girone al secondo posto, alle spalle dell’Australia. Questo costringerà il Setterosa a un passaggio supplementare: la sfida contro la Cina, terza classificata nel Gruppo B dominato da Stati Uniti e Olanda.

Un ostacolo da non sottovalutare, ma il Setterosa visto contro Singapore ha mostrato una condizione e un’intensità da grande squadra. E anche se ora si passa dalle eliminazioni dirette, le Azzurre hanno tutti i numeri per continuare a sognare in grande.

Leggi anche: