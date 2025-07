Mondiali di Nuoto, fantastico bis nella 10 km: l’impresa di Ginevra Taddeucci

Mondiali di Nuoto, dopo l’impresa di Gregorio Paltrinieri, l’Italia festeggia un altro straordinario argento a Singapore. A salire sul podio è Ginevra Taddeucci, che nella 10 chilometri femminile ha chiuso al secondo posto con il tempo di 2h07’55”, regalando al tricolore il secondo podio iridato di giornata e confermando il suo valore internazionale, già evidenziato con il bronzo olimpico.

In avvio, la corsa è stata animata dalla russa Maria Ershova, che ha imposto il ritmo senza però riuscire a spezzare il gruppo. Lì si sono ben posizionate le due italiane, Taddeucci e Barbara Pozzobon, che hanno resistito nelle prime posizioni per tutta la fase iniziale.

Nel secondo giro, la 28enne fiorentina ha preso l’iniziativa, risalendo decisa fino al comando. Ha guidato per larghi tratti insieme all’australiana Moesha Johnson e alla spagnola Maria de Valdés Álvarez, alternandosi con la prima al comando con una strategia da “staffetta” che ha tagliato le gambe alle avversarie. (continua dopo la foto)

Nel giro finale, la Johnson ha trovato lo spunto giusto nell’imbuto conclusivo e ha chiuso la prova in 2h07’51”3, precedendo Taddeucci di appena quattro secondi. Bronzo per la monegasca Lisa Pou, staccata di sei secondi. Decimo posto per Barbara Pozzobon, arrivata con un ritardo di 1’39”.

Una prestazione solida e di personalità, che conferma l’Italia tra le potenze mondiali del nuoto in acque libere. E permette alla squadra del fondo di celebrare due gare davvero fantastiche, portate a termine con successo da due atleti straordinari.

