Gregorio Paltrinieri, a 31 anni un'impresa pazzesca: "Ma come ha fatto?"

Gregorio Paltrinieri, atleta italiano di spicco nel nuoto, ha ottenuto la medaglia d’argento nella 10 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di Singapore. A quasi 31 anni, Paltrinieri si è piazzato secondo con un distacco di 3,7 secondi dal tedesco Florian Wellbrock, che ha concluso la gara in 2h00’17”. Il terzo posto è andato all’australiano Lee (+14”8), mentre l’altro italiano in gara, Dario Filadelli, ha terminato sesto (+48”2).

Risultato storico e condizioni difficili

Questa prestazione permette a Paltrinieri di aggiungere l’ottava medaglia mondiale nel fondo alla sua carriera, raggiungendo quota 17 medaglie complessive tra gare in piscina e acque libere. Dopo la vittoria europea nella 5 km e la nona posizione ottenuta alla Senna durante le Olimpiadi di Parigi, il nuotatore dimostra ancora una volta la sua costanza ad alti livelli. La gara si è svolta in condizioni complicate, a causa dell’inquinamento delle acque di Sentosa che aveva messo in dubbio lo svolgimento della prova.

Scenario della gara tra ostacoli ambientali

Il percorso si è sviluppato tra spiagge tropicali e la presenza di petroliere all’orizzonte. L’inquinamento sarebbe stato causato dallo scarico illecito di una nave mercantile, secondo alcune fonti, ma la zona di gara, delimitata, ha consentito lo svolgimento dell’evento. Le onde e le alte temperature (fino a 31 gradi) hanno reso la competizione particolarmente impegnativa per tutti gli atleti.

