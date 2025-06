Home | Pallavolo, buone impressioni per l’Italia di De Giorgi in vista della Polonia

Pallavolo, l’Italia di Fefè De Giorgi chiude nel migliore dei modi la tournée canadese: due vittorie in altrettanti test contro il Canada, utili a testare condizione e schemi in vista della Week 2 di Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno offerto buone impressioni in vista della partita contro la Polonia.

Pallavolo Azzurri – L’Italia Universitaria ha vinto 2 match su 3 contro la Tunisia Seniores di Camillo Placì https://t.co/qY5r89N0oE pic.twitter.com/IgB7Plg7cl — iVolley (@iVolleymagazine) June 20, 2025

Dopo il 3-1 di venerdì sera a Gatineau (21-25, 25-23, 31-29, 25-15), gli azzurri hanno concesso il bis sabato sera imponendosi 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12) in una partita tiratissima, chiusa al tie-break con freddezza da Giannelli e compagni.

È la 32ª vittoria nella storia azzurra contro i nordamericani. Dopo un primo set perso di misura, l’Italia ha reagito subito, dominando il secondo e tenendo botta nel terzo. Una leggera flessione nel quarto ha rimandato tutto al tie-break, risolto con lucidità.

Nel secondo match, De Giorgi ha scelto Giannelli in regia con Rychlicki opposto, Cortesia e Galassi al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori, Balaso libero. Dall’altra parte, il Canada di coach Lewis ha puntato su Herr in palleggio, Sclater opposto, Hofer e Young in banda, Gyiman e McCarthy centrali, Currie libero.

Si chiude così una settimana di lavoro intenso per i campioni del Mondo, pronti ora a volare verso Chicago. Domenica 22 giugno gli azzurri partiranno da Ottawa e arriveranno in serata negli Stati Uniti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 giugno alle 19.30 italiane, quando l’Italia sfiderà i campioni d’Europa della Polonia nel debutto della Pool 5 della Volleyball Nations League. Due test vinti e un gruppo che cresce: De Giorgi sorride, l’Italia riparte da qui.

