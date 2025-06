Pallavolo, Nations League: Italia di Velasco senza confini, sesta vittoria consecutiva

Pallavolo, l’Italia di Julio Velasco non si ferma più. A Hong Kong le azzurre proseguono la marcia perfetta nella Nations League 2025, dominando anche la Thailandia dopo aver regolato la Bulgaria. Domani la sfida col Giappone deciderà il primato del girone.

Julio Velasco: “Brave al servizio e a muro, la Thailandia non è abituale. Bene Eze e Malual” – https://t.co/TywwdiwuuR — OA SPORT (@OA_Sport) June 19, 2025

Nel secondo match a Hong Kong, le ragazze di Velasco hanno liquidato la Thailandia grazie a un netto 3-0: parziali 25-19, 25-20, 25-18. Rispetto al successo per 3-1 sulla Bulgaria, il ct ha ruotato le centrali, inserendo Nwakalor al posto di Danesi, ma confermando il resto del sestetto: Cambi palleggiatrice, Egonu opposta, Omoruyi e Degradi bande, De Gennaro libero.

Match sempre in controllo per le azzurre, che hanno brillato anche grazie alle riserve: spazio anche a Malual, Giovannini ed Eze. Tre atlete in doppia cifra: Egonu 13 punti, Malual e Degradi 10. Ottima prova a muro (9 vincenti) e al servizio (7 ace).

Domani, ore 14.30 italiane, l’Italia affronta il Giappone per blindare il primo posto e continuare a sognare in grande. La partita è decisiva per decidere le sorti del torneo, ma le azzurre possono davvero sognare in grande.

Leggi anche: