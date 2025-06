Pallavolo, inarrestabili le azzurre di Velasco: altro capolavoro con le asiatiche

Pallavolo, un’altra vittoria netta, un’altra prova di forza. Le azzurre di Julio Velasco restano a punteggio pieno nella Volleyball Nations League dopo il 3-0 alla Corea del Sud (25-13; 25-13; 25-17) nella notte italiana, al leggendario Maracanazinho di Rio de Janeiro. È il terzo successo consecutivo nella Pool 2 della prima settimana, e arriva alla vigilia del big match contro le padrone di casa brasiliane.

TROPPA ITALIA PER LA COREA, 3 SU 3 IN VNL 💪🏐🇮🇹



Le ragazze di Velasco non lasciano scampo alla Corea chiudendo il match in 3 set e centrando così il terzo successo consecutivo!#Volleyball #Pallavolo #VNL2025 #LaNazionale pic.twitter.com/rPxnFRHgxE