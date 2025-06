Federica Brignone, le novità su operazione e Olimpiadi

Federica Brignone tira un sospiro di sollievo, ma non può ancora cantare vittoria. A due mesi dal terribile infortunio in Val di Fassa, la fuoriclasse dello sci italiano torna a parlare in conferenza stampa, direttamente dal J Medical, dove sta affrontando la riabilitazione. E rivela diverse novità sulle sue condizioni e sulle Olimpiadi: ma ad ascoltare bene, non è questa la priorità. Anche se nessuno vuole dirlo chiaramente, le vera domanda è se potrà tornare a sciare a livello professionistico.

“Nessuna nuova operazione al legamento“, ha confermato la commissione medica della FISI. Un sollievo, certo. Ma l’Olimpiade? Quella resta una grande incognita. “Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade, ma ad oggi non lo so: ci proverò e sto lavorando anche per quello, ma la mia salute viene prima di tutto”.

Accanto alla questione sportiva, Brignone ha condiviso anche un lato più umano e intimo del suo percorso. “Mi è mancata tanto la mia indipendenza, all’inizio non potevo nemmeno andare in bagno da sola”, racconta tra i sorrisi, “ora non vedo l’ora di togliere le stampelle. È stata tosta, ma sono fiduciosa e positiva”.

Parole che mostrano la solita tenacia e una sincerità senza retorica, ma non nasconde che le previsioni sono impossibili, almeno per ora. Giusto che i giornalisti e i tifosi chiedano delle Olimpiadi, perché a tutti piacerebbe rivedere la nostra campionessa sulle piste a competere. Ma la realtà è che l’infortunio è stato tremendo.

A chiarire il quadro clinico è stato Andrea Panzeri, presidente della commissione medica FISI: “Il crociato non ci dava preoccupazioni e la risonanza magnetica lo ha confermato. Possiamo escludere un ulteriore intervento. Non lo opereremo. Ma attenzione: questo non significa che tutto è perfetto. L’infortunio è stato importante e ora inizia il prossimo step”.

Brignone non si nasconde: “Ci sono possibilità, ma non è detto nulla. È difficile fare previsioni perché bisogna superare diversi step e vere date non ce ne sono”. Poche atlete hanno affrontato un infortunio simile, e il percorso è tutt’altro che codificato. Per ora, Federica si concentra sul processo di guarigione, con la speranza di rientrare, ma la consapevolezza che non sarà semplice.

