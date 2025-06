Pallavolo, Italia in rimonta: la grande impresa degli azzurri

Remuntada di carattere per la Nazionale maschile di pallavolo, che conquista la seconda vittoria consecutiva nella Pool 1 della Volleyball Nations League 2025, battendo la Germania per 3-2 (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11) dopo un match da batticuore.

L’Italia fa due su due nella Week 1 del torneo mondiale. Gli Azzurri ribaltano la Germania rimontando da 0-2 e imponendosi al tie-break (15-11). Decisivo il magnifico terzetto Giannelli–Porro–Romanò 💥#Volleyball #Pallavolo #VNL2025 #LaNazionale pic.twitter.com/ZxViYGcL8h — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 13, 2025

Gli azzurri, dopo il successo di ieri contro la Bulgaria, hanno saputo ribaltare un incontro complicato. Sotto di due set a zero, la squadra di De Giorgi ha trovato energie e intesa per piegare un avversario di livello, già affrontato lo scorso 25 maggio in amichevole a Monaco di Baviera.

Il gruppo giovane continua così il suo percorso di crescita fisica e collettiva, mostrando solidità anche nei momenti più delicati. Solidità che non è solo tecnica, ma come dimostra l’andamento della partita è anche mentale: non era facile tenere il punto dopo essere andati sotto per 2-0.

Il cammino nella week 1 di VNL prosegue subito: domani l’Italia affronta la Francia, campione olimpica. Sarà il confronto numero 153 tra le due nazionali: nei 152 precedenti, l’Italia guida con 79 vittorie. L’ultimo scontro ufficiale è la semifinale dei Giochi di Parigi, vinta dai francesi 3-0.

Domani, 13 giugno alle ore 20 locali (le 2 di notte in Italia), si scenderà in campo con molte novità in entrambe le formazioni. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sulla piattaforma OTT VBTV.

Contro la Germania, De Giorgi ha schierato Boninfante in regia, Romanò opposto, Bottolo e Porro schiacciatori, Anzani e Sanguinetti centrali, con Laurenzano libero: per lui anche il compleanno numero 22 festeggiato sul campo.

